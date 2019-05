Ole Gunnar Solskjær og Alexis Sánchez. Foto: Johansen, Erik / NTB scanpix

Alexis Sánchez ber om unnskyldning til United-fansen

Alexis Sánchez (30) har vært en flopp så langt i Manchester United. Nå har han bedt om unnskyldning til supporterne.

– Jeg presterte ikke så bra som jeg forventet på grunn av uforutsette skader, skriver han på Instagram.

Manchester United kom på 6. plass etter 0–2 for Cardiff i den siste seriekampen søndag. Alexis Sánchez har blitt selve symbolet på en trøblete sesong på Old Trafford. Han kom fra Arsenal i januar 2018.

– Det var en veldig tøff sesong ... fansen er dem som fortjener en unnskyldning etter som de alltid støtter oss, uansett hva som skjer, heter det i Instagram-meldingen.

– Personlig presterte jeg ikke så bra som jeg forventet på grunn av uforutsette skader.

Sánchez slår også tilbake mot spekulasjoner om uenighet mellom ham og trenerstaben.

– Pressen og mennesker spekulerte i ting som ikke var sanne en gang. Jeg var alltid profesjonell på alle måter.

– Jeg beklager til fansen for at vi ikke har vært i stand til å nå våre mål. Ikke desto mindre er vi Manchester United. Spillere og ansatte spør seg om vi gjorde det rette og om vi gjorde vår beste for drakten.

– Jeg er sikker på at Manchester United en dag vil komme tilbake og være den klubben som den var under Alex Ferguson.

VGs fotballjournalist Trond Johannessen karakteriserte sist uke Sánchez som «trolig den verste investeringen United noen gang har gjort».

– Det han har levert på halvannet år, med den lønnen, er fullstendig krise, skrev Johannessen.

Alexis Sánchez har scoret fem mål på 45 kamper siden overgangen i januar 2018.

Han skal være Uniteds klart best betalte spiller. Lønnen ligger trolig på et sted mellom 250 og 300 mill. kroner i året.

Ole Gunnar Solskjær var kritisk etter søndagens kamp og snakket om at «vi må komme tilbake med en annerledes mentalitet og annerledes holdninger».

Manchester United endte til slutt hele 32 poeng bak nabo - og ligavinner - Manchester City.

– Dette er ikke noe vi kan få ordnet kjapt. Du henter ikke inn 32 poeng. Realistisk så vil det handle om topp 4, sa Solskjær om neste sesong.

Publisert: 13.05.19 kl. 07:30