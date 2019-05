STRAFFEDRAMA: Chelsea-spillerne omringer en jublende Eden Hazard etter at han satte det avgjørende straffesparket mot Eintracht Frankfurt på Stamford Bridge torsdag. Foto: BEN STANSALL / AFP

Historisk engelsk dominans i Europa

Samtlige lag i finalene i Champions League og Europa League er engelske. Aldri før har en nasjon hatt alle lag i finalene i samme sesong.

Nils Mangelrød

Geir Juva

Nå nettopp







Det skjer etter at spanske lag fem år på rad har vunnet Champions League. Og fire av de fem foregående sesongene har spanske lag vunnet Europa League. Spanske lag hadde også tre av finalelagene i de to europacupene i 2014 og 2016. Men denne sesongen er det blitt total engelsk dominans på det øverste klubbnivået i Europa, med samtlige lag i finalene.

– Jeg må si at engelske lag har underprestert i Europa gjennom flere sesonger og burde gjort det mye bedre enn de har gjort det ut fra ressursene. Nå har de gått fra minussiden til kraftig pluss-side, sier tidligere Tottenham-keeper og TV 2s Premier League-ekspert Erik Thorstvedt til VG.

les også Superduoen sendte Arsenal til Europa League-finale

Liverpool og Tottenham skapte begge fotballdramaer av høy klasse da Barcelona og Ajax røk ut. Arsenal og Chelsea fullførte verket torsdag kveld og de to London-lagene skal nå møtes i finalen i Europa League 29. mai i Baku.

I tillegg hadde engelsk fotball denne sesongen også Manchester United og Manchester City i kvartfinalene i Champions League.

les også Chelsea til Europa League-finale etter straffedrama

– Blir voldsomt

Riktignok var Liverpool i finalen i fjor mot Real Madrid og året før hentet også Manchester United trofeet i Europa League, men denne sesongen har det vært ketchupeffekten for engelsk klubbfotball.

Finaler i Europacupen med lag fra samme nasjon Dette er finalene der begge lagene har vært fra samme nasjon: Champions League: 2000: Real Madrid-Valencia 3–0 (Spania) 2003: AC Milan-Juventus 0–0, 3–2 på straffer (Italia) 2008: Manchester United-Chelsea 1–1, 6–5 på straffer (England) 2013: Bayern München-Borussia Dortmund 2–1 (Tyskland) 2014: Real Madrid-Atletico Madrid 4–1 (e.e.o.) (Spania) 2016: Real Madrid-Atletico Madrid 1–1, 5–3 på straffer (Spania) 2019: Liverpool-Tottenham, spilles 1. juni i Madrid (England) UEFA-cupen (finale over to kamper tom. 1997): 1972: Tottenham-Wolverhampton 3–2 sammenlagt (England) 1980: Eintracht Frankfurt-Borussia Mönchengladbach 3–3 sammenlagt, Eintracht Frankfurt vant på bortemål (Tyskland) 1990: Juventus-Fiorentina 3–1 sammenlagt (Italia) 1991: Inter-Roma 2–1 sammenlagt (Italia) 1995: Parma-Juventus 2–1 sammenlagt (Italia) 1998: Inter-Lazio 3–0 (Italia) 2007: Sevilla-Espanyol 2–2, 3–1 på straffer (Spania) Europa League: 2011: Porto-Braga 1–0 (Portugal) 2012: Atlético Madrid-Athletic Bilbao 3–0 (Spania) 2019: Arsenal-Chelsea, spilles 29. mai i Baku Vis mer vg-expand-down

Thorstvedt er imidlertid sikker på at denne store engelske dominansen ikke kommer til å gjenta seg neste sesong.

– Vi har sett rene tyske og spanske finaler tidligere. Men det blir voldsomt med Arsenal og Chelsea i en finale også. Det blir nok ikke veldig populært på kontinentet, sier Thorstvedt og påpeker at det er snakk om ekstremt små marginer som for eksempel skilte Tottenham fra exit i gruppespillet.

Nå ser Thorstvedt en sterk fremtid for det engelske landslaget.

– England har VM-titler for U17 og U20 og det er enormt mange gode unge britiske spillere på vei opp. Enkelte mener at de blåste den store sjansen i VM sist da de røk i semifinalen, men med så mange gode spillere på vei opp bør de henge med i toppen fremover, sier Thorstvedt.

– Må ha kynisme

Petter Veland har fulgt spansk fotball tett gjennom en årrekke som fotballkommentator for Viasat. Han mener tilfeldigheter til en viss grad spiller inn i cupspillet, men påpeker at det nå ikke er mulig å betvile kvaliteten til de beste engelske lagene.

– Det ville vært unormalt om den spanske suksessen, som man ikke har sett maken til fra noen nasjon, skulle fortsatt i uendelige. Det strider mot all natur med tanke på konkurransen i europeisk toppfotball, sier Veland.

les også Tror hattrick-helten Moura vrakes til Champions League-finalen

Han mener viktige årsaker til den engelske suksessen er at lagene har blitt taktisk bedre, at de har de beste utenlandske managerne og at lagene deres er blitt langt mer kyniske.

– Det er et veldig upopulært synspunkt, men engelske lag var nok for ærlige. Nåløyet er så trangt i Europa at man må ha kynisme. Det manglet Ajax på tampen av semifinalen da de var for tro mot spillestillen. I stedet for å dra ned tempoet forsøkte de å score et mål til, og fikk en i retur i stedet.

– En trend

VGs ekspert på internasjonal fotball Trond Johannessen mener det er på tide av pengene i engelsk fotball utnyttes på høyeste nivå.

– Det har vært flaue saker litt for lenge, selv om det hjalp med Liverpools finaleplass i Champions League i fjor. Men vi må ikke glemme at Spania har vunnet ni av ti siste titlene i Champions og Europa League. Det må mer enn én sesong til for at vi skal konkludere med at dette er en trend som har snudd, men jeg tror England vil fortsette å være dominerende. Nivået blant så mange av topplagene, og også de rett under, er nå så høyt at de løfter hverandre til et nytt nivå, omtrent hver eneste uke, sier Johannessen.

Samtidig påpeker han at Premier League bare delvis er en engelsk liga og dette er et show hele kloden følger med managere og matchvinnere fra andre land.

– Den aller viktigste pengebruken kan være investeringen i de beste managerne, Guardiola, Klopp og Pochettino. De har utviklet enkeltspillere og lag på en måte som ikke kan forklares med penger. Samtidig er det jo pengene som gjør at de engelske klubbene har greid å skaffe seg disse managerne og disse spillerne.

Publisert: 10.05.19 kl. 05:36