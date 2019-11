MELDING: Geir Bakke er rustet og klar for tøffe kamper utover høsten. Han mener at ingen skal føle seg trygge etter at Sarpsborg 08 slo Tromsø IL på Sarpsborg stadion søndag. Foto: Christoffer Andersen

Bakke advarer konkurrentene før skjebnekamper: – De skal passe seg

SARPSBORG (VG) Mens Vålerenga og Stabæk langt på vei sikret plassen med sine seirer søndag, mener Sarpsborg 08-trener Geir Bakke (50) at ingen av de seks nederste lagene skal føle seg trygge.

Nå nettopp







Kun fem poeng skiller nemlig tabelljumbo Ranheim fra Lillestrøm på sjetteplass når de tre runder gjenstår.

– Nå er Tromsø med der også. Nå er det full fyr i teltet. Da er det fem lag da, sier Bakke til VG.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

– Og Lillestrøm er bare ett poeng foran?

– De skal passe seg. Nå er de med der, sier Sarpsborg 08-treneren.

Det er derimot ikke Vålerenga og Stabæk, som sikret tre poeng hver mot henholdsvis Brann og Ranheim. Dermed er begge syv poeng over kvalikplass når tre kamper gjenstår.

– Nå har jeg vært gjennom det og håper jeg aldri opplever dette igjen, sier VIF-trener Ronny Deila til VG etter lagets første seier på 121 dager:

Melder seg på i nedrykksstriden

Litt lenger ned på tabellen kan det bli et skikkelig bikkjeslagsmål. To lag rykker direkte ned, mens 14.-plassen møter et lag fra 1. divisjon i kvalifiseringskamper hjemme og borte.

– Vi har tøffe kamper igjen. Vi bør nok ha tre-fire poeng til, sier Bakke.

les også Sarpsborg 08 over streken etter viktig snuoperasjon i nedrykksstriden

Tromsø-trener Simo Valakari erkjenner at det kommer til å bli tøft i sesongavslutningen.

– Det er store kamper. Det blir som cupfinaler. Vi må ta én kamp av gangen. Det er så tett. I dag tok Sarpsborg 08 tre poeng, men også de trenger å ta flere poeng, sier Valakari til VG.

Dette er ståa i nedrykkskampen Lillestrøm (29 poeng) Stabæk (hjemme)

Ranheim (borte)

Sarpsborg 08 (hjemme) Sarpsborg 08 (28 poeng): Kristiansund (borte)

Haugesund (hjemme)

Lillestrøm (borte) Tromsø IL (28 poeng): Vålerenga (hjemme)

Odd (borte)

Stabæk (hjemme) Strømsgodset (26 poeng): Molde (borte)

Brann (hjemme)

Kristiansund (borte) Mjøndalen (24 poeng): Odd (borte)

Ranheim (hjemme)

Stabæk (borte)

Vålerenga (hjemme) Ranheim (24 poeng): Mjøndalen (borte)

Lillestrøm (hjemme)

Rosenborg (borte)

For Lillestrøms del ble det tap i Stavanger. Åtte strake kamper uten seier betyr at laget ikke har vunnet en seriekamp siden 25. august.

– Det er ikke bra nok, men sånn har det vært for oss på bortebane hele sesongen, sukket LSK-stopper Tobias Salquist til Eurosport etter 0–3-tapet.

Dermed har også romerikingene – nesten tradisjon tro – klart å rote seg ned i nedrykksstriden også i år.

Marko Maric var ikke heldig i Stavanger:

Aldri vært tettere

Siden Eliteserien ble utvidet til 16 lag i 2009 har det aldri vært tettere i bunnstriden med så få kamper igjen å spille.

Ekspertene er delvis uenige om hvem som rykker ned. Dårligst skussmål får Mjøndalen, Ranheim og Strømsgodset.

les også Klart for historisk nedrykksdrama – slik tipper ekspertene

Det er kanskje ikke så rart, ettersom disse tre lagene også er de som ligger dårligst an.

– Det er kun tøffe kamper nå. Det er så tett og forskjellene er så små. Fra oss til Lillestrøm er det stort sett ingen forskjell, sa Strømsgodset-trener Henrik Pedersen til VG for en uke siden, overbevist om at drammenserne klarer seg. Fredag sikret laget ett poeng mot Rosenborg.

Mens Mjøndalen skal til Skien mandag, ble det altså et nytt tap for Ranheim da gjerrige Stabæk ble for sterke.

– Vi må forstå at vi må kjempe for livet. Vi kan ikke ringe til begravelsesbyrået og bestille kiste riktig ennå, sier Ranheim-trener Svein Maalen til VG.

– Vi har selvfølgelig ikke gitt opp. Det er bare to poeng opp til kvalifiseringsplass, og vi møter Mjøndalen i neste kamp, sier Ranheim–spiller Magnus Lenes.

les også Har holdt nullen i 471 minutter: – Vi har nesten bare trent angrepsspill

Sarpsborg 08-trener Geir Bakke forventer at det blir kamp helt inn. Han er spent på hvordan ståa er når hans lag skal til Åråsen i siste serierunde.

– Vi får håpe at begge vi lagene er ute av det da. Eller skal jeg si noe jeg ikke burde si: At det holder med ett poeng for begge. Det hadde blitt en livlig match, ler Bakke spøkefullt.

Det kan nok bli fyr i teltet også utover høsten:

Publisert: 04.11.19 kl. 04:51







Eliteserien S V U T M P 1 Molde 27 18 5 4 60 – 27 33 59 2 Bodø/Glimt 27 14 9 4 57 – 37 20 51 3 Odd 26 13 7 6 39 – 32 7 46 4 Rosenborg 27 12 9 6 45 – 35 10 45 5 Viking 27 12 7 8 48 – 38 10 43 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om