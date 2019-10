PÅ MADRID-BESØK: Her er Martin Ødegaard og pappa Hans Erik på tribunen under en cupkamp mellom Real Madrid og byrival Atlético på gamle Vicente Calderon. Datoen er 7. januar 2015. På dette tidspunktet hadde fortsatt ikke Ødegaard bestemt seg for å signere med Real. Til venstre direktør José Angel Sanchez. Foto: AP

Real Madrid i jakten på Ødegaard: Gavedryss til familien

Sveitsiske klokker, signert Ronaldo-trøye, en Audi og millionlønn til pappa: Real Madrid skal ha strukket seg langt for å sikre underskriften til Martin Ødegaard (20) for fem år siden.

Det viser interne dokumenter og e-poster fra Real Madrid, som VG har lest.

De forteller historien om en spansk storklubb som var på desperat jakt etter en norsk 16-åring – i konkurranse med hele Fotball-Europa.

VG har allerede avslørt hvordan pappa Hans Erik Ødegaard ble gitt en jobb som trener i barneavdelingen til Real Madrid, som en del av en pakke idet Martin Ødegaard signerte. Kontrakten sikret pappa Ødegaard 30 millioner kroner dersom han sto i jobben i tre og et halvt år.

Men forsøkene på å smigre familien startet lenge før det.

Ødegaard besøkte Madrid allerede 17. september 2014. Dagen før gikk det ut en e-post internt i den spanske storklubben. Det ble gitt beskjeder om hva slags gaver man ville gi gjestene fra Norge.

Hans Erik Ødegaard skulle få en Hamilton-klokke. Det er et sveitsisk merke som har eksistert siden 1892. Han skulle også få en eksklusiv fyllepenn, ifølge e-posten.

Martin Ødegaard selv skal ha fått en skjorte med sitt eget navn på ryggen, samt tallet 16. Den skal ha vært signert av Cristiano Ronaldo, ifølge gavelisten.

Mens de tre agentene som etter planen skulle være med – inkludert Tore Pedersen – måtte nøye seg med hvert sitt slips, skal resten av de norske familiemedlemmene ha fått ulike signerte Real Madrid-effekter.

VG har vært i kontakt med Hans Erik Ødegaard i forbindelse med denne saken, men han ønsker ikke å besvare noen spørsmål.

Partene holdt god kontakt høsten 2014, og 3. november var det duket for et nytt besøk. Denne gangen skal Real Madrid ha betalt over 300.000 kroner for å hente nordmennene i privatfly på Rygge flyplass i Østfold, viser regnskap VG har innsyn i.

Enda en klokka

Ifølge en intern gaveliste skal det ha blitt delt ut nye gaver denne dagen. Martin Ødegaard skal ifølge listen ha mottatt en sveitsisk klokke av merket Chopard.

Pappa Hans Erik skal ifølge den samme listen blant annet ha mottatt et Valentino-slips og en skjorte.

I Madrid fikk den da 15 år gamle gutten møte daværende trener Carlo Ancelotti, Zinédine Zidane, Gareth Bale og Cristiano Ronaldo – for å nevne noen, ifølge e-poster VG har sett.

Reisen gjorde åpenbart et stort inntrykk. I en e-post fra Martin og Hans Erik Ødegaard noen dager senere, heter det:

«Jeg vil bare takke deg igjen for en fantastisk tur. Det å hente oss i privatfly for å se den fantastiske stadion deres, og treningsfasilitetene, er nesten for mye, men vi setter stor pris på det. Martin var selvsagt like imponert som jeg selv var på min forrige reise. Men akkurat som forrige gang var vi enda mer imponert over deg og de andre folkene i Real Madrid. Det at du personlig viste oss rundt, selv om du skulle til USA, var bare fantastisk. Vi setter veldig stor pris på det. En stor takk til Ancelotti, Zidane, presidenten, Juni, Ramon og alle spillerne som tok godt vare på oss» heter det i e-posten, som avsluttes med «Hjertelig hilsen Martin og Hans Erik».

Måten Real Madrid jobbet på, vekket frustrasjon i andre europeiske storklubber. Manchester City var blant dem som jaktet Ødegaards signatur. 25. desember gikk det en e-post fra én ansatt i Premier League-klubben til en annen. Det gjelder planlegging av et kommende besøk fra Ødegaard-familien.

«Dere nevner et hotell jeg ikke har hørt om. Skal vi ikke innkvartere ham på det beste? Dersom vi skal konkurrere med Real Madrids privatfly og lunsj med Ronaldo ... Jeg tror ikke det holder med et billig hotell og en middag med Haydn» står det i e-posten.

NYE LAGKAMERATER: 16 år gamle Martin Ødegaard hilser på Sergio Ramos og Cristiano Ronaldo 23. januar 2015, dagen etter pressekonferansen der han ble presentert som Real Madrid-spiller. Foto: SHUTTERSTOCK

Vanskeligere enn Ronaldo

Men også i Madrid var pulsen høy. 18. desember 2014 mottok direktør Jose Angel Sanchez en e-post fra en kollega. Tema var nok en gang forsøkene på å hente Ødegaard.

– Faen! Dette er vanskeligere enn å signere Cristiano (Ronaldo, journ.anm.) sto i den korte beskjeden.

Opplysningene VG publiserer i dag, stammer fra Football Leaks. Det er verdens største dokumentlekkasje, som har sitt utspring i Spiegel. En kilde overga et enormt datamateriale til det tyske magasinet, som delte det videre med European Investigative Collaborations (EIC) – der VG er en partner.

Real Madrid strakte seg langt for å signere Martin Ødegaard.

Far Hans Erik satt på den ene siden pris på den vennligheten. Samtidig presiserte han at den sportslige utviklingen til sønnen var viktigst i valg av klubb.

Idet kalenderen viste 11. januar 2015 var det bare elleve dager til kontraktsinngåelse i Madrid.

Martin Ødegaard hadde fortsatt ikke bestemt seg. Far Hans Erik sendte en ny e-post til Real Madrid denne dagen, der han takket for et nytt todagersbesøk i den spanske hovedstaden.

«Vi vil/må bestemme oss ganske kjapt. Vi har nettopp fullført et familiemøte. Vi har noen (få) veldig gode alternativer og Real Madrid er naturligvis et av dem. Det er mange hensyn å ta, og et veldig stort valg for Martin, og for oss som familie. Vi må tenke på alle aspekter i livet. Fotball er selvsagt viktigst, men andre aspekter i livet er også viktig, siden du må være lykkelig og utvikle deg som person for å utvikle deg som fotballspiller» står det i e-posten.

Ba om penger til firma

Så stiller Hans Erik Ødegaard – som driver en rekke klesbutikker på Østlandet – noen konkrete spørsmål til Real Madrid-direktør Jose Angel Sanchez. Ett av dem handler om penger:

«Hva gjelder tallene, så lurte jeg på om det er mulig å føye til noe. På jobben min vil vi måtte investere og bruke penger på andre personer for å erstatte meg. Jeg håpet at dere kan ta den kostnaden. Jeg har sjekket litt med våre regnskapsfolk, og tror at dersom dette ordnes, så kan pengene gå direkte inn i firmaet mitt slik at vi ikke må betale skatt av det. Jeg kjenner ikke de eksakte tallene, men tror det vil være rundt 300.000 euro (tre millioner kroner)» heter det i e-posten.

Litt lenger ned i samme melding kom det et nytt ønske:

Ødegaard presiserte at et stort, fint hus til familien var viktig. Han spurte også om det var mulig å få «mange gratis flyreiser hjem».

Svaret fra Real Madrid lød kom en liten time senere, klokke 21.55 på kvelden.

«Jeg svarer på alle spørsmålene i morgen, siden noen av dem krever skatterådgivning. Alt blir konfidensielt (mellom oss to). Pengene (de 300.000 i tillegg) er ikke noe problem i det hele tatt, men vi må sjekke lovligheten og hva som er den skattemessige smarteste å gjøre det på».

Og:

«Forsikring, et stort hus og flyginger kan enkelt fikses på vår regning».

VG er ikke kjent med om det ble betalt inn penger i Ødegaards firma eller ikke.

FAR OG SØNN, 22. JANUAR 2015: Hans Erik Ødegaard hadde her signert en avtale som sikret ham opp mot 30 millioner kroner. Martin, bak podiet, var klar for Real Madrid-spill og signerte en enda mer lukrativ kontrakt. Foto: Bjørn S. Delebekk

Lovet Audi

Den norske fotballyndlingen var bare 16 år da han omsider valgte Real Madrid. To dager før signeringen fant sted i den spanske hovedstaden, 19. januar 2015, sendte klubbdirektør José Angel Sanchez en e-post til Hans Erik Ødegaard. Bil i Madrid var et av temaene i korrespondansen:

«Jeg skal finne en Audi til ham, selv om du (eller en sjåfør) må kjøre bilen inntil Martin får førerkortet» het det blant annet.

Tre dager senere smilte Martin Ødegaard bak podiet på en pressekonferanse i den spanske hovedstaden. Strømsgodset hadde fått fire millioner euro i overgangssum.

Selv hadde drammenseren skrevet under på en kontrakt som gjør at han i dag, fire og et halvt år senere, er et sted mellom 100 og 200 millioner kroner rikere, dersom lønnsbetingelsene i kontrakten med Real Madrid er oppfylt – tross utlån til andre klubber.

Real Madrid har ikke besvart VGs henvendelse i forbindelse med denne saken.

