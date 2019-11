Gauseth med Godset-stikk på sin egen jubelkveld: - Det var jo veldig artig

MJØNDALEN (VG) (Mjøndalen - Ranheim 3–1) Christian Gauseth (35) fikk en drømmekveld. Hans favorittlag Molde vant gull, og slo hans erkerival Strømsgodset. Selv scoret han og sendte Mjøndalen vekk fra direkte nedrykk.

– Så Molde sikret gullet i dag, ja. Hvem spilte de mot, spurte Gauseth retorisk i mixed zone.

Han venter på svaret, og smiler bredt når VGs utsendte bekrefter at det var Strømsgodset.

– Så de feira gullet mot Godset, det var jo en veldig artig fun fact, ler 35-åringen.

Han er moldenser, og har ikke lagt skjul på at han heier på Molde. Som Mjøndalen-kapteinen har han dyrket rivaliseringen med Strømsgodset.

– Det unner jeg dem. Jeg har mange gode kompiser på det laget der. Det er en klubb som har fått veldig mye negativ publisitet, noe av det fortjent, men noe også helt hinsides, sier han om Molde-gullet, fortsetter han.

– Pur kvalitet

Mens Molde feide over Strømsgodset, sørget Gauseth for at drammenserne er nede på direkte nedrykk, mens Mjøndalen har tatt steget opp på kvalifiseringsplass. Han kriget inn 2–1-målet i bunnkampen mot Ranheim.

– Det er typisk meg. Pur kvalitet når det gjelder som mest. Når jeg i tillegg har et lag i ryggen som har stått opp tatt kaldt vann i ansiktet, så blir dette resultatet, sier den alt annet enn beskjedne kapteinen

De er nå poenget foran erkerival Strømsgodset som tapte i Molde, og har tre poeng ned til kveldens motstander Ranheim, som styrer mot nedrykk. Opp til Sarpsborg på trygg plass er det bare ett poeng.

– Nå må vi sørge for at denne seieren ikke blir fånyttes. Vi må være grådige og griske videre. Hvis ikke er ikke dette mer enn en fin søndag, avslutter Gauseth til VG.

– Vi er i en utsatt posisjon fortsatt, men den er bedre enn hva den var før denne kampen, men vårt fokus er nå på å gå enda et hakk opp, sier Mjøndalen-trener Vegard Hansen.

For Ranheim er det tre poeng opp til kvalifisering, og fire til trygg plass med to kamper igjen.

– Må være grådige videre

Mjøndalen var i trøbbel etter at Vegard Erlien sendte Ranheim i ledelsen i 1. omgang, men Tonny Brochmann utlignet kjapt på straffe.

Etter pause scoret nevnte Gauseth og midtstopper Sondre Solholm Johansen på corner, og sikret 3–1-seieren.

– Det gikk galt der vi trodde, på dødball, sukket en skuffet Ranheim-trener Svein Maalen til VG.

