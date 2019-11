MANAGEREN, MÅLSCOREREN, DEBUTANTEN: Ole Gunnar Solskjær gestikulerer under seieren over Brighton, der Andreas Pereira scoret og Brandon Williams startet sin første Premier League-kamp. Foto: ANDREW YATES / Reuters

Ny opptur for Solskjær da United herjet med Brighton

MANCHESTER (VG) (Manchester United – Brighton 3–1) For andre gang på tre dager fikk Old Trafford-publikummet se Manchester United score tre mål og levere flott angrepsfotball.

Nå nettopp







Først 3–0 over Partizan, så 3–1 over Brighton – de to siste kampene før landslagspausen gir Ole Gunnar Solskjær etterlengtet ro inn i de neste to ukene, før en intens og avgjørende fase av sesongen venter, med 11 kamper på 35 dager før nyttår.

Den komfortable hjemmeseieren, som burde vært enda større ut fra de elleve avslutningene på mål fra Solskjærs lag, sender Manchester United opp på syvendeplass i Premier League.

Andreas Pereira og Marcus Rashford scoret hvert sitt mål, i tillegg til et selvmål av Davy Pröpper, mens Lewis Dunk scoret gjestenes eneste i riktig mål.

les også Store trenere, små krangler og en sleip Guardiola-retrett

Med veteranen Ashley Young (34) suspendert og den svært lovende Brandon Williams (19) inn til sin første seriekamp fra start stilte Ole Gunnar Solskjær med sesongens yngste startoppstilling av alle lag i Premier League så langt, med en snittalder på 23 år og 350 dager.

Rashford var et godt eksempel på det ungdommelige pågangsmotet i United-laget da han etter et kvarter mottok ballen og satte full fart mot Brighton-forsvaret, men avslutningen hans ble reddet av keeperen. Like etterpå fikk hjemmelaget langt bedre uttelling: Et fint angrep endte med at Anthony Martial spilte frem Andreas Pereira, som avsluttet via en Brighton-spiller og i mål.

Selve scoringen var av det heldige slaget, men den belønnet en svært frisk start av United, som så ut til å fortsette i samme spor som mot Partizan på torsdag, da de leverte en av sesongens mest overbevisende prestasjoner offensivt.

Og det var mer i vente: Like etter det første målet svingte Fred inn et frispark, Harry Maguire vant hodeduellen, og Scott McTominay kriget hardt nok til å tvinge Davy Pröpper til å score selvmål, som ble bekreftet etter en lengre VAR-sjekk som førte til høylytt pipekonsert etterfulgt av stor lettelse på Old Trafford.

Brighton, som hadde vunnet tre av sine fire siste kamper før turen til Manchester, så ut til å slite med å håndtere tempoet til hjemmelagets angripere: Allerede før pause hadde de pådratt seg fire gule kort og delt ut noen heftige taklinger på Rashford og Daniel James, til tydelig irritasjon for Solskjær, som til slutt så seg nødt til å ta en prat med fjerdedommeren på sidelinjen.

Med gult kort på tre av fire i backrekken sin var det grunn for Brighton til å frykte et rødt kort i andre omgang, men det var i stedet hjemmelagets unge Williams som var nærmest marsjordre: 19-åringen var både uheldig og uforsiktig da han stemplet Steven Alzate i brystet. VAR sjekket det som en mulig utvisning, men venstrebacken slapp unna med gult kort.

Det som så ut som en helt kontrollert kamp for Solskjærs menn, ble i noen øyeblikk en nervepirrende affære da Lewis Dunk steg opp og stanget inn reduseringen for Brighton etter en drøy times spill. Bekymringen varte ikke lenge.

les også United-kapteinen til VG om Solskjær: – Som om Ferguson kom inn døren

United utnyttet at Brighton sendte mange spillere i angrep og kontret med en Fred-ball i bakrom til Martial, som noterte seg for dagens andre målgivende pasning da han serverte Rashford, som plasserte ballen i mål via tverrliggeren.

Uniteds nummer 10 kunne notert seg for to mål på to minutter, etter vidunderlig forarbeid av James, men foran åpent mål leverte han en miss som vil bli et av høydepunktene i Premier League-sesongens tabbekavalkade.

Like etterpå fikk James en stor mulighet. Det var hurtig, underholdende angrepsfotball, en mangelvare for Old Trafford-publikummet de siste månedene, og helt tydelig til stor begeistring for de oppmøtte, som sang Solskjær-sangen høyere enn på lenge mens de så de rødkledde spillerne utfolde seg i angrep.

Det var nesten en perfekt dag for Solskjær, men det siste som skjedde, var at McTominay – som hadde slitt med ankelen før kampen – tråkket over og vred seg i smerte. Etter kampslutt ble han lagt på båre.

Publisert: 10.11.19 kl. 16:55







Premier League S V U T M P 1 Liverpool 11 10 1 0 25 – 9 16 31 2 Leicester City 12 8 2 2 29 – 8 21 26 3 Chelsea 12 8 2 2 27 – 17 10 26 4 Manchester City 11 8 1 2 34 – 10 24 25 5 Sheffield United 12 4 5 3 13 – 9 4 17 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Mer om