GODE BUSSER: Takumi Minamino og Erling Braut Haaland. Foto: LEONHARD FOEGER / REUTERS

Avis: Spillerne ba Klopp kjøpe Haaland-kompisen. Da fikk de dette svaret.

Liverpool er i ferd med å sikre seg Erling Braut Haalands lagkamerat Takumi Minamino (24). Det blir trolig et røverkjøp. Manchester United skal ha blitt tatt på sengen.

Nå nettopp

Prisen er ifølge Liverpool Echo bare en tredjedel av markedspris – takket være en utkjøpsklausul på mellom 85 og 90 mill. kroner. Markedsverdien er trolig på over 200 millioner.

Japaneren har imponert stort i de to kampene mot Liverpool. Ifølge Liverpool Echo og flere andre engelske aviser var det flere av spillerne – blant andre Jordan Henderson og Virgil van Dijk – som etter Champions League-kampen denne uken ba ledelsen om å kjøpe denne offensive midtbanespilleren, som har servert Erling Braut Haaland mye denne høsten.

Da kunne Jürgen Klopp og andre i Liverpool-staben berolige med at «ja, vi er allerede godt i gang med det».

Klopp skal ha fulgt Minamino i lang tid, også i sin tid som Borussia Dortmund-sjef. Liverpool skal ifølge Liverpool Echo ha fulgt ham siden 2013. Red Bull Salzburgs sportsdirektør Christoph Freund bekreftet torsdag at de er i samtaler med Liverpool om sin japanske juvel. Engelske aviser hevder at bare den medisinske testen mangler for at Minamino skal være klar til 1. januar.

Manchester United, Borussia Mönchengladbach og AC Milan skal også ha vist stor interesse for Minamino, som i kampen mot Liverpool viste styrke som pasningslegger fra sin offensive midtbaneposisjon.

Ifølge Independent skal United ha blitt tatt på sengen. De skal ikke ha vært klar over utkjøpsklausulen, hevder avisen.

Klopp skal være fascinert av Red Bull-systemets evne til å utvikle spillere. Naby Keita (Salzburg og Leipzig) og Sadio Mané (Salzburg) har begge en fortid derfra.

Minamino hintet etter kampen mot Liverpool om at han er på vei bort fra Mozarts fødeby.

– Nesten fem år siden jeg kom over hit (til Europa). Jeg er glad for å bli testet på høyeste nivå at jeg har vokst opp. Men jeg ønsker å vokse mer.

Selv om klubber i Europa gjerne vil signere asiatiske spillere av kommersielle grunner, er det ingen tvil om at Klopp & co. mener at Minamino hentes fordi han kan heve den regjerende Champions League-mesteren ytterligere. Etter de nye reglene fra UEFA kan han spille for Liverpool i Champions League allerede til våren.

Minamino kom til Red Bull Salzburg fra Cerezo Osaka i januar 2015. Denne sesongen har han ni mål og 11 målgivende på 22 kamper for den østerrikske klubben. I Champions League har han to mål og tre målgivende.

Liverpool Echo har allerede begynt å spekulere i hvilket draktnummer japaneren kommer til å få og opplyser at 1–15 allerede er opptatt, mens 16, 17, 18 og 19 er ledig.

VG-tips: Liverpool-Watford

* Liverpool er ubeseiret hjemme i Premier League siden april 2017 (!). Det er en vanvittig god prestasjon.

* Vi forventer mer av det samme fra Liverpool i lørdagens tidligkamp. At spillerne er påskrudde og at de angriper i et høyt tempo.

Nigel Pearson får trolig en tøff innledning som ny hovedtrener i Watford. Tenk på at Watford kun har holdt buret rent i to av 18 bortekamper i 2019 (liga).

* Vi forsøker en hjemmeseier med 0–1-handikap til 1,50 i odds. Spillefrist er kl. 13.25 og TV2 Sport Premium viser oppgjøret.

Publisert: 13.12.19 kl. 15:12

