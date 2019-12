Rosenborg mot Brann åpner 2020-sesongen i Eliteserien – Sarpsborg reagerer på oppsettet

De første 15 rundene av Eliteserien med tv-tider er offentliggjort: Strømsgodset og norgesmester Viking sparker i gang 2020-sesongen, mens Rosenborg mot Brann i Trondheim blir den første hovedkampen.

Også Vålerenga mot regjerende mester Molde kan være verdt å merke seg i åpningsrunden, som ble gjort kjent i forbindelse med rettighetshaver Eurosports direktesending torsdag – som du også kan følge på VGTV øverst i artikkelen.

Molde fortsetter med fylkesderby hjemme mot Kristiansund og drar til Trondheim for lørdagskamp i runde tre. Mens Rosenborg mellom hjemmekampene mot Brann og Molde skal til Eirik Hornelands tidligere hjemmebane i Haugesund og får en relativ tøff start når de skal slå tilbake fra en skuffende 2019-sesong med «bare» tredjeplass i Eliteserien.

Sarpsborg skal også løfte seg etter en sesong som ikke sto til forventningene. Men starten blir tøff nok med tre bortekamper på de fire første serierundene. Og det får sportssjef Thomas Berntsen til å reagere. Han lister opp flere ting på Eurosports sending:

– De har valgt baner som tradisjonelt er i dårlig forfatning de første serierundene (naturgresslagene Stabæk og Sandefjord spiller hjemme). Og at vi hverken har hjemmekamp i første serierunde eller 16. mai, som laget som hadde høyest publikumsøkning i fjor og best dekning. At vi ikke blir tilgodesett med det, er rart og skuffende. Vi er usikre på kriteriene som ligger til grunn er anvendelige, melder Berntsen – og fortsetter:

– Det er utenfor vår fatteevne at vi får tre bortekamper på de fire første når det er en partallsserie med 16 lag. Det må gå an å styre unna, sier Sarpsborgs sportssjef og mener de fire første rundene burde vært satt opp med to hjemme og to borte for alle lag.

Konkurransedirektør Nils Fisketjønn i Norges Fotballforbund forklarer årsaken:

– Alle lag har to bortekamper på rad og to hjemmekamper på rad i løpet av sesongen og gjelder i alle runder, unntatt to første og siste. Det er riktig at Sarpsborgs syklus treffer på runde 3 og 4. Motsatt har Vålerenga med hjemme, borte, hjemme og hjemme, melder Fisketjønn til VG.

Serieoppsettet ble endret foran 2020-sesongen. Mandagskampen er fjernet etter at den ble gjeninnført fast fra og med 2017-sesongen. Seriestarten kommer også senere enn de to siste sesongene. Ligaen slutter også noen dager tidligere enn det gjorde i år. Siste serierunde er satt opp 28. november mot 1. desember i år.

Norges eventuelle EM-deltagelse på sommeren gjør at det kan bli endringer i terminlisten, og det vet man ikke før uken før seriestart etter playoff-kampen mot Serbia og Skottland/Israel. Klubber med to eller flere spillere i troppen på landslagsoppdrag har krav på å få utsatt kampene.

1. serierunde (4. og 5. april): Strømsgodset-Viking, Vålerenga-Molde, Bodø/Glimt-Mjøndalen, Kristiansund-Start, Stabæk-Odd, Aalesund-Haugesund, Sandefjord-Sarpsborg.

2. serierunde (2. påskedag 13. april): Molde-Kristiansund, Odd-Strømsgodset, Brann-Stabæk, Haugesund-Rosenborg, Start-Aalesund, Mjøndalen-Sandefjord, Sarpsborg-Bodø/Glimt, Viking-Vålerenga.

16. mai-runden (runde 8): Molde-Aalesund, Odd-Sandefjord, Rosenborg-Kristiansund, Brann-Haugesund, Vålerenga-Sarpsborg, Start-Mjøndalen, Strømsgodset-Stabæk, Viking-Bodø/Glimt.

Her er resten av oppsettet:

3. serierunde (18. og 19. april): Vålerenga-Odd, Rosenborg-Molde, Bodø/Glimt-Haugesund, Kristiansund-Viking, Stabæk-Mjøndalen, Aalesund-Sarpsborg, Strømsgodset-Start, Sandefjord-Brann.

4. serierunde (25. og 26. april): Viking-Aalesund, Brann-Bodø/Glimt, Molde-Sandefjord, Haugesund-Kristiansund, Vålerenga-Strømsgodset, Start-Stabæk, Mjøndalen-Sarpsborg, Odd-Rosenborg.

5. serierunde (29. april): Rosenborg-Vålerenga, Kristiansund-Strømsgodset, Stabæk-Molde, Mjøndalen-Viking, Bodø/Glimt-Start, Sarpsborg-Brann, Aalesund-Odd, Sandefjord-Haugesund.

6. serierunde (2. og 3. mai): Vålerenga-Aalesund, Strømsgodset-Rosenborg, Molde-Sarpsborg, Odd-Bodø/Glimt, Viking-Stabæk, Haugesund-Mjøndalen, Start-Sandefjord, Brann-Kristiansund.

7. serierunde (9. og 10. mai): Stabæk-Vålerenga, Aalesund-Rosenborg, Haugesund-Start, Bodø/Glimt-Molde, Kristiansund-Odd, Sarpsborg-Strømsgodset, Sandefjord - Viking, Mjøndalen-Brann.

9. runde (23. og 24. mai): Brann-Viking, Bodø/Glimt-Rosenborg, Haugesund-Odd, Mjøndalen-Molde, Sarpsborg-Start, Aalesund-Stabæk, Sandefjord-Strømsgodset, Kristiansund-Vålerenga.

10. runde (28. mai): Molde-Haugesund, Odd-Mjøndalen, Rosenborg-Sandefjord, Viking-Sarpsborg, Stabæk-Kristiansund, Vålerenga-Bodø/Glimt, Strømsgodset-Aalesund, Start-Brann.

11. runde (6. og 7. juni): Viking-Start, Brann-Molde, Bodø/Glimt-Strømsgodset, Kristiansund-Aalesund, Mjøndalen-Rosenborg, Sarpsborg-Odd, Sandefjord-Stabæk, Haugesund-Vålerenga.

12. runde (25. og 26. juni): Odd-Brann, Molde-Start, Kristiansund-Bodø/Glimt, Stabæk-Sarpsborg, Vålerenga-Mjøndalen, Aalesund-Sandefjord, Strømsgodset-Haugesund, Rosenborg-Viking.

13. runde (1. juli): Sandefjord-Vålerenga, Sarpsborg-Haugesund, Mjøndalen-Kristiansund, Start-Odd, Brann-Strømsgodset, Viking-Molde, Bodø/Glimt-Aalesund, Stabæk-Rosenborg.

14. runde (4. og 5. juli): Strømsgodset-Mjøndalen, Odd-Molde, Aalesund-Brann, Vålerenga-Start, Kristiansund-Sandefjord, Rosenborg-Sarpsborg, Bodø/Glimt-Stabæk, Haugesund-Viking.

15. runde (11. og 12. juli): Molde-Strømsgodset, Viking-Odd, Stabæk-Haugesund, Mjøndalen-Aalesund, Sarpsborg-Kristiansund, Brann-Vålerenga, Start-Rosenborg, Sandefjord-Bodø/Glimt.

16. runde (18. og 19. juli): Haugesund-Molde, Vålerenga-Viking, Odd-Sarpsborg, Rosenborg-Mjøndalen, Kristiansund-Stabæk, Aalesund-Start, Strømsgodset-Sandefjord, Bodø/Glimt-Brann.

17. runde (25. og 26. juli): Sarpsborg-Aalesund, Molde-Vålerenga, Viking-Kristiansund, Stabæk-Strømsgodset, Start-Bodø/Glimt, Mjøndalen-Haugesund, Sandefjord-Rosenborg, Brann-Odd.

Runde 18 (1. og 2. august): Strømsgodset-Kristiansund, Haugesund-Brann, Bodø/Glimt-Sarpsborg, Odd-Start, Rosenborg-Stabæk, Vålerenga-Sandefjord, Aalesund-Viking. Molde-Mjøndalen fremskyndes til 21. juni av europacuphensyn.

Runde 19 (8. og 9. august): Sandefjord-Aalesund, Sarpsborg-Molde, Start-Vålerenga, Viking-Haugesund, Brann-Mjøndalen, Stabæk-Bodø/Glimt, Strømsgodset-Odd, Kristiansund-Rosenborg.

Runde 20 (15.08-16.08):

Aalesund - Kristiansund

Vålerenga - Stabæk

Molde - Brann

Bodø/Glimt - Sandefjord

Odd - Viking

Rosenborg - Strømsgodset

Haugesund - Sarpsborg 08

Mjøndalen - Start

Runde 21 (22.08-23-08):

Odd - Vålerenga

Rosenborg - Haugesund

Viking - Brann

Kristiansund - Mjøndalen

Stabæk - Aalesund

Start - Molde

Sarpsborg 08 - Sandefjord

Strømsgodset - Bodø/Glimt

Runde 22 (12.09-13.09):

Molde - Viking

Bodø/Glimt - Kristiansund

Brann - Sarpsborg 08

Haugesund - Stabæk

Vålerenga - Rosenborg

Mjøndalen - Odd

Aalesund - Strømsgodset

Sandefjord - Start

Runde 23 (19.09-20.09)

Odd - Aalesund

Rosenborg - Bodø/Glimt

Viking - Sandefjord

Kristiansund - Molde

Stabæk - Brann

Start - Haugesund

Sarpsborg 08 - Mjøndalen

Strømsgodset - Vålerenga

Runde 24 (26.09-27.09):

Molde - Rosenborg

Brann - Start

Haugesund - Strømsgodset

Vålerenga - Kristiansund

Mjøndalen - Stabæk

Sarpsborg 08 - Viking

Aalesund - Bodø/Glimt

Sandefjord - Odd

Runde 25 (03.10-04.10):

Bodø/Glimt - Vålerenga

Odd - Haugesund

Rosenborg - Aalesund

Viking - Mjøndalen

Kristansund - Brann

Stabæk - Sandefjord

Start - Sarpsborg 08

Strømsgodset - Molde

Runde 26 (17.10-18.10)

Molde - Odd

Brann - Rosenborg

Haugesund - Bodø/Glimt

Start - Viking

Mjøndalen - Strømsgodset

Sarpsborg 08 - Stabæk

Aalesund - Vålerenga

Sandefjord - Kristiansund

Runde 27 (31.10-01.11):

Bodø/Glimt - Odd

Rosenborg - Start

Kristiansund - Haugesund

Stabæk - Viking

Vålerenga - Brann

Aalesund - Molde

Sandefjord - Mjøndalen

Strømsgodset - Sarpsborg 08

Runde 28 07.11-08.11):

Molde - Stabæk

Odd - Kristiansund

Viking - Rosenborg

Brann - Sandefjord

Haugesund - Aalesund

Start - Strømsgodset

Mjøndalen - Bodø/Glimt

Sarpsborg 08 - Vålerenga

Runde 29 (22.11):

Bodø/Glimt - Viking

Rosenborg - Odd

Kristiansund - Sarpsborg 08

Stabæk - Start

Vålerenga - Haugesund

Aalesund - Mjøndalen

Sandefjord - Molde

Strømsgodset - Brann

Runde 30 (28.11):

Molde - Bodø/Glimt

Odd - Stabæk

Viking - Strømsgodset

Brann - Aalesund

Haugesund - Sandefjord

Start - Kristiansund

Mjøndalen - Vålerenga

Sarpsborg 08 - Rosenborg

MØTES I PREMIEREN: Rosenborg-spiller Samuel Adegbenro fyrer løs mot Brann på Lerkendal i høst. Bismar Acosta og Taijo Teniste til venstre og høyre på bildet. Foto: Ole Martin Wold

Publisert: 19.12.19 kl. 12:04 Oppdatert: 19.12.19 kl. 13:29

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 30 21 5 4 72 – 31 41 68 2 Bodø/Glimt 30 15 9 6 64 – 44 20 54 3 Rosenborg 30 14 10 6 53 – 41 12 52 4 Odd 30 15 7 8 45 – 40 5 52 5 Viking 30 13 8 9 55 – 42 13 47

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

