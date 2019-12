Ny City-smell mot Wolves – Liverpool nær historisk luke

(Wolves - Man City 3–2) Romjulen kunne ikke blitt stort bedre for Jürgen Klopp og Liverpool. Så kom Premier League-nissen med en forsinket julegave fra Molineux.

De mest trofaste Liverpool-supporterne hadde vel så vidt rukket å komme seg opp av sengen etter torsdagens feiring av 4–0-seieren mot tittelutfordrerne Leicester, før en ny grunn til å sprette champagnen dukket opp.

I oktober var det nettopp Wolves som fikk Pep Guardiola til å innrømme at Liverpool hadde «en ganske stor luke allerede». Da var luken på åtte poeng. Fredag kveld var det atter en gang Nuno Espírito Santo og Wolverhampton som stakk kjepper i hjulene til Guardiola og City, og nå er det 14 poeng opp til de røde fra Merseyside.

Aldri før har noen ledet Premier League med flere enn 14 poeng på nyttårsaften.

Premier League-tabellen etter 19 runder:

Liverpool - 52 poeng Leicester - 39 poeng Man City - 38 poeng Chelsea - 32 poeng Wolverhampton - 30 poeng

– Dette er sjanseløst. City kan aldri klare å ta dem igjen nå, sier TV2s ekspert Erik Thorstvedt om Liverpool-luken i studio.

SMELL: Manchester City hadde omtrent ikke råd til å gi bort et eneste poeng resten av sesongen om de skulle ha håp om å hente forspranget til Liverpool. Så gjorde de nettopp det. Foto: ANDREW YATES / X03469

Rødt kort etter 12 minutter

Kampen åpnet på verst tenkelig vis for de lyseblå da deres brasilianske keeper Ederson ruset ut for å stoppe Diogo Jota etter 12 minutter. Stoppet ham gjorde han, men ballen var ikke i nærheten. Rødt kort - og Manchester City måtte fullføre kampen med ti mann og Claudio Bravo i buret. Det var Sergio Aguero som måtte ofre plassen for chileneren.

– Det røde kortet er korrekt, og det er et slag i trynet for City, konkluderte Thorstvedt med i studio.

Sist Bravo måtte i aksjon ble det tre i sekken, i 1–3-tapet mot Liverpool i november. Chileneren hadde heller ikke holdt nullen i Premier League siden mai 2018.

VAR hjalp City

Så kom VAR til unnsetning for bortelaget. Riyad Mahrez ble holdt og stemplet av Leander Dendoncker inne i feltet, og videodommeren fikk etter hvert overbevist Martin Atkinson om at det var straffe til City.

Og Raheem Sterling fikk muligheten fra krittmerket – ikke bare én gang – men to ganger. Det første forsøket reddet nemlig Rui Patricio, men VAR fikk øye på et par Wolves-spillere som var for tidlig inne i boksen.

Så briten fikk én mulighet til. Igjen reddet Patricio, men returen trillet Sterling i garnet.

ENKELT: På spark nummer tre (!) fikk Sterling ballen i mål. Foto: PETER POWELL / EPA

Sterling doblet

Det hadde ikke gått mange minuttene av den andre omgangen før Sterling fikk muligheten igjen. Kevin De Bruyne åpnet opp Wolves-forsvaret med en presis gjennombruddspasning, og Sterling – som måtte ta over spissplassen da Ederson ble utvist og Aguero byttet ut – tok like gjerne å kippet ballen over Patricio på lekkert vis.

Men bortejubelen stilnet fort.

Adama Traoré tok nemlig ansvar for Wolves fem minutter senere, og banket inn reduseringen via stolpen fra 20 meters hold.

LEKKERT: Raheem Sterling fant frem det frekkeste han hadde i verktøykassen, og lobbet 2–0 inn over Patricio. Foto: ANDREW YATES / X03469

Byttet Wolves inn i kampen

Så valgte Pep Guardiola å gjøre et snodig bytte. Han tok av Kevin De Bruyne 25 minutter før slutt, til belgierens tydlige frustrasjon, og byttet Wolverhampton rett inn i kampen.

– Det er veldig overraskende, sa TV 2-kommentator Peder Mørtvedt da 28-åringen tuslet av banen til fordel for İlkay Gündoğan.

Og umiddelbart begynte hjemmelaget å feste grepet over kampen. Målscoreren Traoré testet Bravo like etter, før Romain Saïss stusset ballen noen få centimeter utenfor buret på en corner. Doherty var nære å stange ballen i nettet også, men en våken Rodri fikk et hårstrå på ballen foran nesa på iren.

Men det kunne ikke holde. Benjamin Mendy mistet ballen nede ved dødlinjen, Traoré snappet den opp, og prikket den presist inn til Raul Jimenez. Meksikaneren kunne enkelt bredside inn 2–2 på et De Bruyne-løst City.

Og så var Matt Doherty på pletten, og snuoperasjonen - og gavepakken til Liverpool - var et faktum.

FØLELSER: Jimenez holdt seg til klubbemblemet og jublet hemningsløst foran hjemmefansen etter utligningen. Foto: PETER POWELL / EPA

Nå leder altså Liverpool ligaen med 13 poeng - og med en kamp mindre spilt enn Leicester og Manchester City på plassene under. I 1993/94-sesongen ledet Manchester United med 14 poeng ned til Blackburn på 1. nyttårsdag. I 2017/18 hadde Manchester City lik luke. Det er de eneste som har ledet med de sifrene på årets første dag i Premier League.

Men de hadde ikke spilt en kamp mindre enn lagene bak. Om Liverpool slår Wolverhampton på søndag, og Leicester og Manchester City avgir poeng - vil de ha den historiske ledelsen med en kamp mindre.

Publisert: 27.12.19 kl. 22:42 Oppdatert: 27.12.19 kl. 22:53

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 18 17 1 0 46 – 14 32 52 2 Leicester City 19 12 3 4 41 – 18 23 39 3 Manchester City 19 12 2 5 52 – 23 29 38 4 Chelsea 19 10 2 7 33 – 27 6 32 5 Wolverhampton Wanderers 19 7 9 3 29 – 24 5 30 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

