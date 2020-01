I GANG I TRENERYRKET: Pa-Modou Kah (til høyre) i samtale med assistentkollega Yoann Damet og hovedtrener Alan Koch (til venstre) for Cincinnati FC i MLS i fjorårssesongen. Foto: Icon Sportswire / Icon Sportswire

Pa Modou-Kah lanserer seg selv som trenerkandidat i Vålerenga: – Handler om å få en sjanse

Vålerenga jakter ny trener etter Ronny Deilas exit til Amerika. På samme kontinent kan Oslo-klubben finne erstatteren, foreslår tidligere Vålerenga-spiller Pa-Modou Kah (38). Han selv!

– Jeg har ikke den CV-en som alle andre trenere det snakkes om. Men jeg er klar for å gjøre en jobb. Mange vil si jeg ikke har erfaringen, men hvordan får du erfaring? Ved å gjøre en jobb, sier kultfiguren som ikke har vært en del av norsk klubbfotball siden 2003 – da han var spiller i Vålerenga.

Nå er Oslo-klubben på trenerjakt, og Kah forteller at han i ferd med å påbegynne UEFA Pro-kurset gjennom det walisiske fotballforbundet, som faktisk også var nasjonen han møtte i sin aller siste A-landskamp for Norge for 12 år siden. Utdannelsen er ikke det eneste argumentet han har på lager:

– Jeg skal ikke sitte og si at jeg bør kontaktes av Vålerenga. Men hvis vi setter oss ned og snakker sammen, så kan de se hva jeg har å tilby og at vi lærer å kjenne hverandre. det er det som er viktig.

– Jeg har erfaring med å se andre fotballkulturer. Spillere kommer fra alle verdensdeler, og er du fra Spania eller Afrika har du ikke samme kultur som en nordmann. All den erfaringen har jeg etter å ha jobbet masse steder. Sam Adegkube hjalp jeg mye i Vancouver. Folk vet hvem jeg er, men ingen har sett hva jeg kan gjøre, sier Pa-Modou Kah ivrig.

Han har spilt i Eliteserien, Allsvenskan, Æresdivisjonen, Saudi-Arabia, Qatar og amerikanske MLS for Vancouver Whitecaps fra Canada og FC Cincinnati i Ohio.

I de to siste klubbene har han også inngått i trenerapparatet som assistent, senest for Cincinnati i fjor. Nå er han klar for nye oppdrag og har vært nevnt som mulig kandidat til for Pacific FC i Canada. Men Vålerenga hadde fristet Vancouver-bosatte Kah.

– Det er en klubb jeg er glad i, det er min klubb, og der jeg fikk sjansen til å bli fotballspiller. Jeg vokste opp i Oslo, har spilt i Vålerenga, kjenner kulturen og kjenner fansen, sier 38-åringen – kjent som «Kongen av Tøyen».

– Er du god nok til det som trener?

– Hvis jeg ikke hadde hatt troen på meg selv, hadde jeg ikke drevet med det. Det handler om å få en sjanse. Jeg tror jeg kan det å være trener i Eliteserien. Er det en stor jobb? Absolutt. Er jeg forberedt? Ja, svarer Kah.

VILL FEIRING: Pa-Modou Kah tok æresrunden med det kanadiske cuptrofeet på en ståhjuling i 2015. Foto: DARRYL DYCK / The Canadian Press

Trekker frem Rekdal

Han nevner en av sine aller første trenere i seniorkarrieren som et lignende eksempel.

– Da Kjetil Rekdal tok over i 2001, hadde han «spillerutdanning». Rekdal tok over uten vitnemål. Han ble en bra trener, fordi han fikk muligheten. Uten papirer eller erfaring, men han hadde bra folk rundt seg. Det har funket før.

– Hvordan spiller et fotballag med Pa-Modou Kah som trener?

– Jeg har lært av alle trenere. Jeg vil gjerne spille offensiv fotball, men det sier alle. Det kommer an på kvaliteten spillerne du har. Det er spillerne du har, som gjør at treneren ser bra ut, og du må en spillestil som passer spillerne du har. Jeg liker 4-3-3. Som Nils Arne Eggen og fotballen i Nederland. Jeg er åpen for alle systemer, men du må ha rette spillerne på de rette plassene.

VIF-BAKGRUNN: Daværende Vålerenga-trener Kjetil Rekdal bærer Pa-Modou Kah på ryggen i 2003. Til høyre dagens Aalesund-trener Lars Bohinen som tidligere har sagt at han kunne en dag kunne tenke seg å trene Vålerenga. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Skal du ringe Vålerenga og si du kan være interessert?

– Det må være fra begge sider, men jeg vil gjerne gjøre dem oppmerksom på det. Jeg kan skjønne at folk tenker at han vet vi ingenting om, at han er gått under radaren. Men jeg hva jeg har gjort i karrieren, sier Pa-Modou Kah.

Vålerenga ønsker foreløpig ikke å kommentere trenerspørsmålet utad.

Kah har to døtre, en på fire år og en på 18 måneder, med sin nederlandske kone, som han traff under tiden i Roda. Å møte kvinnen i sitt liv var en av flere fulltreffere han hadde i Nederland:

Publisert: 10.01.20 kl. 17:26

