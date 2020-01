VIL SPLLE: Erling Braut Haaland ønsker å vise seg frem for sine nye lagkamerater. Foto: JOEL KUNZ

Haaland i Spania: – Jeg ønsker ikke å prate så mye

MARBELLA (VG) Erling Braut Haaland (19) skjermes foreløpig fra mediene etter overgangen til Borussia Dortmund.

Interessen er stor for tyskernes nye angriper under treningsoppholdet på Marbella, men ingen har så langt fått Braut Haaland i tale.

Det nærmeste mediene har vært 19-åringen, som var omtalt som Europas kanskje mest ettertraktede spiller inntil han signerte for Dortmund i romjulen, er da han har blitt kjørt til og fra treningsanlegget i en større bil.

Ofte blir markante signeringer presentert gjennom en pressekonferanse, men klubben opplyser til VG at det ikke vil skje i Haalands tilfelle.

Vil vise seg på banen

Til Dortmunds egen medieavdeling forteller 19-åringen at han aller helst vil spille fotball.

Foreløpig har en skade holdt ham utenfor lagets fellesøkter her i Spania.

– Jeg ønsker ikke å snakke så mye, men spille. På den måten kan folk forstå selv hva slags fotballspiller jeg er, forteller Haaland etter å ha blitt bedt om å beskrive seg selv som type.

– Jeg er en ganske direkte spiller. Aller helst løper jeg med ballen mot mål og scorer. Men jeg legger også ned hardt arbeid på banen. Jeg vil enkelt og greit score mål. Jeg elsker denne sporten.

PÅ TRENINGSLEIR: Mario Götze har vist seg frem på gresset i Spania. Foto: Joachim Baardsen, VG

Valget

Haaland hadde tilbud fra både Manchester United og Bundesliga-leder RB Leipzig. Også Juventus skal ha vært et alternativ.

Likevel valgte 19-åringen Dortmund. Det forklarer han blant annet med et godt møte med klubbens ledelse.

– De ansvarlige sa til meg: «Vi trenger deg i angrepet. Vi er imponert over hvordan du spiller. Vi vil ha deg.»

– Det var en god samtale. Da hadde jeg følelsen av at Dortmund og jeg passer sammen, forteller jærbuen.

Han opplyser at de første dagene på tur med sine nye lagkamerater har vært fine, til tross for at han ikke har kunnet delta på fotballøktene.

– Alle er egentlig bra gutter. Stemningen i laget er god. Jeg kan ikke si annet enn at jeg føler meg bra her, sier Haaland.

Publisert: 06.01.20 kl. 17:16

