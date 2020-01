KORTVARIG: Det er ikke mer enn tre uker siden Ronny Deila skrev under på en treårskontrakt med Vålerenga. Nå reiser han til New York. Til venstre, Thomas Baardseng, styreleder i Vålerenga Elite. Foto: Gisle Oddstad

Blir New York-trener til uken - Deila tapt for Vålerenga

I uken som kommer blir, etter det VG kjenner til, Ronny Deila (44) trener for New York City FC i Major League Soccer (MLS). Vålerenga har innsett at de mister hovedtreneren sin, og har begynt jobben med å finne Deilas erstatter.

Samtalene mellom Vålerenga og New York City har pågått en stund, og det blir snakk om en kompensasjon fra amerikanerne til nordmennene, siden Deila så sent som 12. desember skrev en treårskontrakt med Oslo-klubben.

Men da hadde New York City allerede stått uten hovedtrener i en måned. 11. november bestemte Josep Guardiolas tidligere (2007–18) trener, Domenec Torrent, og New York City FC at de skulle gå hver sin vei.

Helt siden han jobbet i Strømsgodset (2008–14), har Ronny Deila hatt et godt forhold til City Football Group, som blant annet eier Manchester City og New York City FC. Strømsgodset hadde et godt forhold til City, og Deila var på besøk der flere ganger. Og også da Deila var manager i Celtic, holdt han og Manchester City kontakt.

Og da Torrent var ferdig i klubben, dukket Deilas navn opp igjen i City Football Group. Jobben han gjorde i Strømsgodset og Celtic, og inntrykket han ga av seg selv må ha vært nok: Før jul ble kontakten med Deila opprettet, og etter det VG vet så blir Deila New York City FCs hovedtrener i uken som kommer.

Forhandlingene mellom klubbene skal være ferdige.

For Ronny Deila var dette en mulighet det til slutt ble umulig å si nei til, muligheten til å bo og leve i New York, og trene et lag som er på vei opp og fram, backet av rike eiere. Vålerenga skjønte dette, og til slutt ble det bare et forhandlingsspørsmål om penger, fordi Deila har en treårsavtale med Oslo-klubben. Slike ting pleier å ordne seg, hvis treneren ønsker seg et annet sted.

New York City FC har utviklet seg til å bli en stor fotballklubb etter hvert som de har fått tilført midler fra City Football Group. Klubben spiller i MLS, Eastern Conference. I 2019 vant de den, men tapte i MLS-semifinalen i play-off.

Vålerenga daglige leder, Erik Espeseth, sier til VG at «Vålerenga ikke bidrar til spekulasjoner». Mer ønsker ikke Espeseth å si.

Det har ikke lykkes VG å gå en kommentar fra Ronny Deila, som er på ferie i Sør-Amerika for tiden.

