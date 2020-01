Arsenal rundspilt av Leeds - reiste seg og sikret cupavansement

(Arsenal - Leeds United 1–0) Arsenal-spillerne ble pepet av banen etter en dårlig 1.-omgang. Reiss Nelson (20) ble matchvinner etter en langt bedre andreomgang.

Nelson fikk kranglet inn vinnermålet etter 55 minutter på Emirates etter at Leeds-debutant Robbie Gotts hadde feilet med et klareringsforsøk i eget felt.

Seieren sørger for at Arsenal skal spille borte mot Bournemouth i fjerde runde slutten av januar.

Trekning i FA-cupen Tranmere/Watford - Wolves/Manchester United Hull - Chelsea QPR- Sheffield Wed. Southampton - Middlesbrough/Tottenham Bournemouth - Arsenal/Leeds Northampton - Derby Brentford - Leicester Millwall - Sheffield United Reading/Blackpool - Cardiff/Carlisle West Ham - WBA Burnley - Norwich Bristol Rovers/Coventry - Birmingham City Manchester City - Fulham Rochdale/Newcastle - Oxford United Portsmouth - Barnsley Bristol City/Shrewsbury - Liverpool Kampene spilles i perioden 24. til 27. januar.

Det så ikke ut til å gå den veien de første 45 minuttene. For Leeds var rett og slett overlegne. Det gamle storlaget leder Championship, og har nok en gang gode muligheter til å rykke opp til Premier League.

Leeds-manager Marcelo Bielsa så at spillerne hans la ned en voldsom jobb med tøffe taklinger, herlig tempo og offensiv fotball. Så skapte de fire-fem store sjanser i løpet av den første omgangen, og hadde et tosifret antall avslutninger mot målet til Arsenals reservekeeper Emilano Martinez.

NÆRMEST: Patrick Bamford og Leeds burde tatt ledelsen mot Arsenal. Leeds-spissen hadde blant annet et skudd i tverrliggeren. Foto: EDDIE KEOGH / X01801

Nærmest scoring kom Patrick Bamford da han dundret ballen i tverrliggeren etter et kvarter.

Da lagene gikk til pause leverte hjemmefansen en solid pipekonsert mot sine egne. Et noe reservepreget lag var nemlig ikke i nærheten av å levere det som ble servert mot Manchester United for fem dager siden. Bortsett fra at keeper Bernd Leno og stjernespiss Pierre-Emerick Aubameyang ble spart, så stilte klubben med 13 FA-cuppokaler i skapet med et sterkt lag.

Arsenal-manager Mikel Arteta har en stor jobb foran seg for å få laget på skinner igjen, men han klarte tilsynelatende å gi spillerne et par instrukser i pausen.

For i andre omgang var det et langt bedre hjemmelag. Først sendte Alexandre Lacazette et frispark i tverrliggeren, og noen minutter senere kom altså scoringen. Arsenal hadde tilsynelatende god kontroll i resten av kampen.

PS! Leeds vant 3–2 borte mot Arsenal i Premier League i mai 2003, men siden da har det gått tungt. Sesongen de rykket ned tapte de 1–4 hjemme og 0–5 borte. Dette var femte gang lagene møttes i FA-cupen siden januar 2004. En kamp har endt uavgjort, men Arsenal har avansert hver gang.

Publisert: 06.01.20 kl. 22:48 Oppdatert: 06.01.20 kl. 23:02

