Forskere: Slik kan idrettsutøvere påvirkes av corona-smitte

Forskere i Tyskland og Italia antyder at toppidrettsutøvere er ekstra utsatt for å inhalere viruspartikler – og sende dem til de nedre deler av lungene.

Samtidig konkluderer en dansk undersøkelse fra Universitetet i Aarhus med at fotballspillere har så lite nærkontakt i løpet av en kamp – bare ett minutt og 28 sekunder – at det ikke utgjør noen stor fare.

Ingen av rapportene er foreløpig blitt «fagfellevurdert», som det heter på akademisk språk for å kvalitetssikre vitenskapelige rapporter.

Men forskningen får naturlig nok stor oppmerksomhet når mange land nå skal avgjøre om fotballsesongen skal starte opp igjen. UEFA (det europeiske fotballforbundet) har gitt fotballigaene frist til 25. mai med å bestemme hva som skal skje.

Det er forskere i Roma, Verona og Berlin som mener at eliteutøvere med anstrengende fysiske utfoldelser i høyre grad enn andre vil inhalere viruspartikler og sende dem videre langt ned i lungene.

Forskerne bak denne undersøkelse mener også at utøvere som er symptomfrie, kan forverre sin tilstand hvis de blir infisert i lungene under anstrengende trening eller konkurranse.

Paolo Matricardi (Charité Universitätsmedizin i Berlin), Roberto Dal Negro (National Centre of Pharmacoeconomics and Pharmacoepidemiology i Verona) og Roberto Nisini (Istituto Superiore di Sanità i Roma) setter spørsmålstegn ved om det er riktig å starte opp eliteidrett nå.

– Halv- og helprofesjonelle idrettsutøvere er spesielt utsatt (for eksempel mye mer enn den vanlige befolkningen) på grunn av hyppig, ekstrem og langvarig trening, heter det i rapporten.

Videre mener forskerne at det er et paradoks at toppidrettsutøvernes «ideelle lunger» gjør at de kan inhalere viruset dypere i lungene enn folk flest.

Dal Negro forteller til VG at papiret nå er «akseptert» og snart blir offisielt publisert, men han ønsker ikke å kommentere studien nærmere før etter publiseringen.

Håvard Dalen, førsteamanuensis ved NTNU, er i utgangspunktet skeptisk til konklusjonene:

– Særlig i kondisjonsidretter puster utøverne mye. I løpet av ei treningsøkt puster de flere liter luft enn det andre gjør, og hvis viruset er tilgjengelig i luften, er det lettere at de får ei total dose som kunne gjøre dem syke. Men jeg er likevel skeptisk. Det er ikke lett å se at det skulle være en sannsynlig årsak.

– Derimot kan det være andre ting ved toppidrettsutøvere, som at de tøyer strikken langt, og sånn sett kan være mer sårbare enn andre. Men jeg har vanskelig for å tro at det skyldes at de puster viruset lettere inn. Jeg har mer tro på at nærkontakten i for eksempel fotball øker risikoen. Skiløpere som trener for seg selv i disse dager, tror jeg ikke er særlig utsatt.

Den danske undersøkelsen konkluderer altså med at en fotballspiller vil være halvannet minutt i nærheten av en motspiller som kan være corona-smittet.

Ifølge professor i virologi ved Universitetet i København, Allan Randrup Thomsen, bekrefter dette at smitterisikoen er lav. Han har ikke vært med på å utarbeide studien.

– Det er ingen tvil om at den tid de angir i undersøkelsen, ikke er kritisk, og slett ikke når fotball spilles utendørs, sier han ifølge videnskab.dk.

Han legger til at det er noen andre faktorer som bør være på stell:

Spillerne må skifte og dusje hjemme – ikke i felles garderober.

Unngå store omfavnelser når de jubler.

Oppføre seg som andre ved å hoste i armhulen, vaske hendene, ikke spytte, og så videre.

Samtidig innrømmer forskerne i Aarhus at det kan avhenge av hvor på banen du spiller. For eksempel kan en spiss og en midtstopper komme til å tilbringe ganske mye tid tett på hverandre i løpet av en kamp.

Organisasjonen World Players Associaton, som dekker en rekke idretter, advarer mot at toppidretten settes i gang igjen for raskt.

– Akkurat nå er det mye press fra ligaene på alle kontinenter for å gjenoppta konkurransene.

– Utøverne er positive til det bare om deres interesser blir beskyttet, sier direktøren for organisasjonen, Brendan Schwab, til Reuters.

