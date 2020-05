MER Å JUBLE FOR? Molde-spiller Magnus Wolff Eikrem (til høyre) jubler for scoringen han satte på RBK-keeper André Hansen i fjor vår. Rosenborg-stopper Tore Reginiussen ser ballen gå inn. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Håndballsjefen støtter fotballens kamp: – Tror det blir enklere å følge etter

Toppfotballens kamp for sesongstart har endt opp som rikspolitisk debatt. Ledere av andre idretter ser det som naturlig at landets største idrett går foran.

– Vi står helt bak den linjen som går nå. At fotballen går i front utad, betyr ikke at vi andre ikke jobber. Det pågår masse parallelt, men de har kapasitet og muskler til å kjøre denne prosessen. Og de står midt oppe i det og skulle hatt sesongstart nå, sier generalsekretær Erik Langerud i Norges Håndballforbund.

Selv prøver håndballen blant annet å få på plass muligheten for ordinær målvaktstrening (som krever at minst to personer tar på samme ball) og håper at kommunale haller snart kan åpne.

HÅNDBALL-SJEF: Erik Langerud under presentasjonen av lagene foran sesongen 2018/19. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Det hadde vært et viktig grep for oss. Her jobber vi med Helsedirektoratet og har sendt inn en lang liste med tiltak. Men den felles dugnaden om smittevern er selvsagt det viktigste, presiserer Langerud – og tror andre idretter vil dra veksler på at fotballederne jobber for seriestart i Eliteserien, OBOS-ligaen og Toppserien.

les også FHI sier ja til fotballstart – regjeringen vil bestemme selv

Selv planlegger Norges Håndballforbund for vanlig sesongstart til høsten, men ser seg også nødt til å forberede seg på et scenario med åpning først i januar/februar 2021.

– Jeg tror det blir enklere for andre særforbund å følge fotballen etterpå, dersom de lykkes med planene sine, tror Erik Langerud.

Ikke alle i norsk idrett er nødvendigvis enige. Overfor TV 2 spurte Jan Fredrik Stiansen i Kristiansand Cykleklubb hvorfor fotballen jobbet for sesongstart samme uken i juni som deres landeveis-NM ble avlyst.

Mens stavhopper Sondre Guttormsens trener Atle Guttormsen ikke forsto at fotballen ble et slags «pilotprosjekt» med velsignelse fra Norges idrettsforbund.

– Det blir for dumt at de – som en kontaktsport – skal gå foran her, bare fordi de er store og sterke, sa Guttormsen til VG.

– Jeg overlater disse vurderingene til helsemyndighetene og regjeringen, svarer generalsekretær Kjetil Hildeskor i Norges Friidrettsforbund på spørsmål om han støtter synet fra treneren til norgesrekordholderen i stav.

På regjeringens pressekonferanse 30. april avviste for øvrig kulturminister Abid Raja at man åpner for dem som vil være prøvekaniner.

les også Ny vending i fotballbråket: Raja beskylder Støre for usakligheter

– Det er naturlig at det blir en del fokus på fotballen som landets største idrett. Vi har mest på fokus på oppstart av egne aktiviteter og har allerede hatt organiserte treninger etter coronaregler siden 11. april, sier Hildeskor på om fotballen har tatt for mye fokus fra resten av idretten.

Generalsekretær Eystein Thue Stokstad i Norges Cykleforbund er mest opptatt av at det skal være likhet for idrettene når myndighetene vurderer gjenopptagelse.

– Fotballen har mest ressurser, og de bruker kapasiteten sin her. De ressursene har ikke de mindre forbundene og sånn sett er det helt greit, sier Stokstad.

les også Dette er argumentene for og imot fotballen

Han er like spent på kommende torsdag som alle som venter på fotballstart. For han regner med at dersom kontaktidrett som fotball gis grønt lys, vil det være lettere å få i gang sykkelarrangementer.

– Fellesritt og fellesstart vil ha et preg av kontakt, men det vil neppe være noe mindre smitte på fotballspillere enn syklister. Uansett ser vi på muligheten for temporitt (enkeltstart), sier sykkelsjefen.

PS! Regjeringen skal etter planen også lufte vurderingene sine rundt barnefotball og muligheten for oppstart også for de yngste kommende torsdag.

Publisert: 03.05.20 kl. 18:00

