GLISTE PÅ NASJONALDAGEN: Erling Braut Haaland dro frem det norske flagget i Manchester etter at City tok seg til finalen i Europas gjeveste klubbturnering.

Manchester City til Champions League-finale – Haaland feiret med norsk flagg

MANCHESTER (VG) (Manchester City – Real Madrid 4–0, 5–1 sammenlagt) Manchester City ydmyket Real Madrid og er i Champions League-finalen. Erling Braut Haaland (22) er i gyllen posisjon til å gjennomføre en virkelig historisk bragd.

Etter den sensasjonelle prestasjonen mot Real Madrid tok Haaland frem et norsk flagg og la det over skuldrene i feiringen i Manchester – på selveste nasjonaldagen.

– Det er helt fantastisk, ikke minst etter en slik kamp. Det er total utklassing. City er best i alt, sier tidligere Manchester City-spiller Kåre Ingebrigtsen til VG.

– Hvordan vil du beskrive det Haaland oppnår med City?

– Vi hyller jo Haaland veldig mye, men jeg tror ikke vi skjønner hvor stort det er. Han er en av verdens beste fotballspillere og spiller på verdens beste fotballag. Han har satt rekorder som vi aldri trodde skulle bli rørt. Den sesongen han har hatt, er det bare å bøye seg i støvet for.

Lørdag 10. juni venter italienske Inter i finalen på Atatürk Olympic Stadium i den tyrkiske storbyen Istanbul.

CITY-JUBEL: Julian Alvarez, Bernardo Silva og Haaland etter seieren mot Real Madrid.

Semifinalen ble avgjort først og fremst takket være lille store Bernardo Silva, som først vrengte bort forsvarerne og la ballen i korthjørnet midtveis ut i første omgang.

Like etter nikket portugiseren inn 2–0 med en følsom heading.

Resten av kampen var en reell maktdemonstrasjon fra Pep Guardiolas lyseblå. Et selvmål av Eder Militao til 3–0 punkterte det hele i det 76. minutt. Den oppgaven ble for stor selv for Real Madrid. Dermed har Manchester City sikret sin plass i Champions League-finalen med 5–1 sammenlagt.

– Manchester Citys største utfordrere til Champions League og Premier League har blitt ødelagt på Etihad de siste ukene. Fotballen deres siden den internasjonale pausen i mars har vært sensasjonell, skriver Sky Sports-ekspert Jamie Carragher på Twitter.

KYLE WALKER: Fansen sang Kyle Walkers navn underveis i hans duell med Real Madrid-fenomenet Vinicius. Pep Guardiola gir en mer enn fortjent handshake til sin høyreback.

Det kan bli en historisk Manchester City-kveld i Istanbul på så mange måter:

City er i gyllen posisjon til å kopiere «the treble». De kan sikre Premier League-tittelen mot Chelsea søndag og møter Manchester United i FA-cupfinalen 3. juni.

Av britiske lag har kun Manchester United gjort det før dem, i 1998/99-sesongen. Den gang ble Ole Gunnar Solskjær matchvinner i Champions League-finalen.

City får nok en mulighet til å vinne klubbens første Champions League-trofé. Finaletapet i 2021 (0–1 for Chelsea) er det nærmeste de har kommet til nå.

Erling Braut Haaland kan bli den første nordmannen siden John Arne Riise i 2005 til å løfte klubbfotballens gjeveste pokal. Ronny Johnsen, Ole Gunnar Solskjær og Henning Berg vant med Manchester United i 1999. Mens Steinar Pedersen var en del av vinnerlaget til Borussia Dortmund i 1997.

JADA, GUTTER: Erling Braut Haaland sprintet bort for å feire med Bernardo Silva.

Det var ikke Haalands kveld som sådan. Spillet gikk for det meste over og rundt ham, han hadde nok med å kjempe mot gjestenes stopperkjemper. Tidlig i kampen hisset han også på seg dommer Szymon Marciniak ved et par tilfeller, da tenningsnivået muligens var skrudd et knepp for høyt.

Han fikk to gode sjanser før pause og en svær i andre omgang. På utrolig vis reddet Thibaut Courtois skuddet fra kloss hold med venstrebenet, og fikk attpåtil hjelp av tverrliggeren.

Men det gjorde ikke så mye, Citys arsenal består av mer enn bare norsk krutt. Bare gjennom å være til stede, binder Haaland opp forsvarere mer enn de fleste.

Nordmannen ble byttet ut rett før slutt, hans erstatter Julian Alvarez økte til 4–0 i overtiden.

BOM, BOM, BOM: Haaland fortvilte etter å ha misbrukt en åpenbar målsjanse i andre omgang.

Det var i alle fall ikke Real Madrids kveld. Foruten et par sjanser litt ut av ingenting, slet de voldsomt med å etablere eget spill.

Vinicius Junior, en av de virkelige stjernene fra forrige ukes 1–1-kamp, fikk knapt servering på sin venstrekant.

Og i motsetning til i fjor, kom ikke spanjolene med en mirakuløs opphenting da alt så håpløst ut. Alt forble håpløst.

Manchester City står på terskelen til noe virkelig historisk.