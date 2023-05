Topplagene nullet hverandre ut da Vålerengas stjernespiss måtte av med skade

(Rosenborg - Vålerenga 0–0) Både Rosenborg og Vålerenga misbrukte de få sjansene som ble skapt i toppoppgjøret i Trondheim. Før pause måtte VIF-spiss Elise Thorsnes (34) av med skade.

Thorsnes, som har scoret fire mål så langt denne sesongen, fikk så vidt en halvtime på banen mot Trondheim. Etter 27 minutter satte spissen seg ned før hun ble erstattet av 16 år gamle Mawa Sesay.

Gjestene fra Oslo kom til kampens største mulighet med seks minutter igjen å spille, men hverken Janni Thomsen, Mawa Sesay eller Stine Ballisager Pedersen klarte å styre ballen i mål etter at Rosenborg-keeper Rugile Rulyte måtte gi retur i feltet.

Dermed endte det målløst og med ett poeng til hvert av lagene i Trondheim. Vålerenga leder dermed stadig Toppserien med tre poeng ned til nettopp Rosenborg. VIF er ubeseiret så langt denne sesongen, mens RBK tapte for LSK Kvinner på hjemmebane i april.

I første omgang var det vertene som kom best i gang fra start, men Synne Skinnes Hansens skudd gikk over mål etter en fin RBK-overgang. Vålerenga og Thomsen traff stolpen før pause etter et frispark fra langt hold, og nærmere kom ingen av lagene.

Rosenborg og Vålerenga ble henholdsvis nummer to og tre i fjorårets sesong i Toppserien, mens Brann tok gullet i både serien og cupen i 2022.