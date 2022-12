Philipp Lahm skriver i VG: Elleve betraktninger fra fotball-VM i Qatar

Et VM er aldri komplett uten overraskelser. Her går Philipp Lahm gjennom det som har satt mest spor for hans del før VM avsluttes med søndagens finale.

Et VM fungerer alltid og hvor som helst. Ingenting kan måle seg, det er det mest mangfoldige arrangementet i verden.