Nå er Messi Argentinas store trøst

1 / 15 KROATIA-DØDARE: Lionel Messi (t.v.) og Julián Álvarez (t.h.) ble et kroatisk mareritt i VM-semifinalen. forrige neste fullskjerm

LUSAIL (VG) (Argentina – Kroatia 3–0) Inflasjonen er skyhøy, politikken kaotisk og visepresidenten dømt til seks års fengsel for korrupsjon. Men Lionel Messi skal spille VM-finale.

Da kan man jo synge litt mens Argentina synker, og hele laget hopper foran et gyngende stadion.

Det skal godt gjøres ikke å ha «Vamos Argentina» susende i hodet i natt, for de snaut 90.000 som var på Lusail Stadium.

I teksten heter det at så lenge de holder Messi i hånden, skal nok dette ende godt til slutt.

Akkurat nå holder hele Argentina fast i Messi.

Han synger med, alle spillerne gjør det, de blir nesten supportere selv der de står i et eventyr i hvitt og lyseblått. De argentinske supporterne tar nesten alltid over i VM, denne gangen undrer man hvordan så mange har tatt seg råd til å reise den lange veien, slik situasjonen er i hjemlandet.

«Vet ikke», svarer landets journalister og slår smilende ut med armene.

I juni skrev argentinske myndighetene under på en samarbeidsavtale som gikk ut på at 6.000 fotballbråkmakere skulle nektes adgang til Qatar, men det spekuleres i at en god del av dem er smuglet inn likevel.

Semifinalen mot Kroatia åpnet ikke bra med Messi-øyne. Han så uvanlig tafatt ut. Riktignok pleier nummer 10 å gå en del i begynnelsen, han gjør jo som han vil, og i i denne fasen skaffer han seg oversikt over hvor det er muligheter, hvor det er åpninger.

Denne gangen virket gåturen lenger enn vanlig. Han så ikke ut til å finne noen hull i det kroatiske forsvaret. Var noe galt? Var han småskadet? Noen millioner argentinere holdt pusten da han tok seg bak på det venstre låret i et minutts tid.

Kroatia hadde ballen, Messi mistet den og Modric lekte seg med en tunnel.

Så kom en gjennombruddspasning. Så kom et straffespark. Så kom Messi.

Han var ikke småskadet.

Han gikk frem til straffemerket, dundret ballen i nettaket og begynte å løpe. Kroatia vaklet, Julian Alvarez ordnet 2–0 etter et snubleraid og da kunne ikke engang laget som nekter å tape reise seg.

Messi begynte å overta kampen som han har overtatt hele VM. Han vendte ut og inn på motstanderne, var nær ved å gjøre 3–0 selv, før han sto bak kampens definitive høydepunkt og viste hele verden at den 35 år gamle kroppen fortsatt har fart.

Nesten ved midtstreken ute på høyresiden satte han i gang et 13-sekundersraid, med 20 år gamle Joško Gvardiol hengende etter seg. Messi var borti ballen 13 ganger, små, små berøringer, ballen som alltid klistret til beina og kroppen fortsatt sterk nok til å holde et av verdens største stoppertalenter unna.

Berøring nummer 14 var den åpnende pasning til Julian Alvarez (21), han som vokste opp med Messi som idol og som nå kaster seg i armene på mannen som har vært best i verden siden han begynte på skolen – og ser ut til å være det fortsatt.

VILL JUBEL: De argentinske spillerne feirer plass i VM-finalen.

En drøy halvtime etter at kampen er over synges det fortsatt bak målet der Messi lekte seg, nesten høyere og høyere, om hvor heldige de er som er født i Maradona og Messis land.

Et land som ikke har kontroll på pengene, men som har kontroll på ballen.

Financial Times er i Buenos Aires og forteller om at det nå blir en uke til med glede, en uke til der problemene kan dyttes bort og stadig rapporteres det om fullstappede Aerolinas Argentinas-flighter til Doha.

Det får vel koste hva det koste vil dersom man får muligheten til å se landet sitt, den andre fotballguden sin, vinne verdensmesterskapet.

Og dette ser mer og mer ut som Messis VM, som 1986 var Maradonas VM.

«Diego følger med oss. Han dytter oss videre», sier Messi.

Et siste push nå – så er han der.