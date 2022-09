SJEF: Hege Riise på treningsfeltet ved LSK-hallen før kampen mot Albania på Ullevaal.

Peker på én ting etter trenerbyttet: − Over all forventning

LILLESTRØM (VG) Tilbake i Norge, med billett til neste års VM i boks, er stemningen i det norske landslaget høyere enn på lenge.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det var en skikkelig lagseier, vi fikk følelsen av å være en enhet. Samholdet er på topp og gjengen er på topp, sier Tuva Hansen til VG.

Fredag sendte Brann-kaptein Norge til VM med sin første landslagsscoring, et lekkert langskudd. Men et steinkast unna LSK-hallen, to dager senere, er det ikke målet i seg selv som smakte best.

– Det var utrolig kjekt, men jeg kjente mest på den lagfølelsen som vi har innad nå. Det er utrolig kjekt å være en del av.

Etter et EM som endte med 0–8-tap for England, «exit» i gruppespillet og fiasko for det norske laget, måtte Martin Sjögren ta sin hatt og gå. Inn kom Hege Riise, og i den første testen, på den første samlingen, ble det opptur og plass i neste års verdensmesterskap.

SKJØT NORGE TIL VM: Tuva Hansens scoring mot Belgia sikret Norge VM-billett til neste års mesterskap.

– Utrolig god respons synes jeg, både på møter og det lille vi har fått gjort på trening. Tydeligheten i hvordan vi ønsker å spille, der tar de til seg og vi ser at de jobber med det, sier Riise om starten som landslagstrener.

Og nettopp tydelighet, som Riise poengterer, trekker flere av spillerne frem på spørsmål om hva som skiller seg ut og har vært det beste med å få de nye impulsene inn.

– Vi var veldig spente på å se hvordan det skulle bli, men det har vært over all forventning. Ting er tydelig, de oppgavene vi får: Du skal gjøre det og det, gjør vi det så blir det best for laget. Gjør det enkelt, spill hverandre gode, skap litt engasjement og ha litt konkurranser på trening. Det er kjempekjekt, sier Hansen.

Hun får støtte av Ingrid Syrstad Engen.

– Jobben med spillestilen vår og alt det andre kommer nå. Det er nå vi skal begynne å bygge og lære av det Hege ønsker. Mens det vi så mot Belgia var en god struktur defensivt og kjemping rett og slett. Så må vi krydre det noe mer fremover, så jeg gleder meg til å sette i gang med prosjektet ordentlig, sier Engen og fortsetter:

– Jeg synes at det har vært tydelig. Det er det vi har trengt etter EM. Litt som jeg snakket om med struktur defensivt, og nå begynne å jobbe med hva hun ønsker offensivt. Jeg ser mye igjen av det vi jobbet med i LSK.

TYDELIG: Både Ingrid Syrstad Engen og Tuva Hansen trekker frem tydelighet når de snakker om den nye ledelsen.

Tirsdag venter Albania på Ullevaal i det som er den siste kampen i VM-kvalifiseringen til neste års mesterskap. Med seieren mot Belgia er det ikke lengre vinn eller forsvinn, men heller en mulighet for det nye trenerteamet til å fortsette utviklingen.

– Det blir et annet kampbilde, nå hadde vi fokus på forsvarsspill mot Belgia. Så er det å jage offensivt nå, ta alt det de gir oss. Det å ha et kollektivt angrepsspill hvor vi ser de samme bildene, er det vi ønsker, sier Riise.