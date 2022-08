EUROPA-ERFARING: Gilbert Koomson i aksjon for Bodø/Glimt da fjorårets Europa-eventyr endte i Roma i april.

Bodø/Glimt-vingen Gilbert Koomson lånes ut til Aalesund

Bodø/Glimt har handlet en rekke spillere dette overgangsvinduet. Nå forsvinner Gilbert Koomson til Aalesund.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det ble et klassisk «Deadline Day»-drama da Koomson ble klar for Aalesund akkurat i siste liten.

Like over midnatt kunne VG avslørere at Gilbert Koomson lånes ut fra Bodø/Glimt til Aalesund ut sesongen. Noen minutter senere bekrefter Glimt låneovergangen på sine nettsider.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

Tidligere har kantspilleren vært koblet til blant andre HamKam, men Glimt var ønsket ikke å selge spilleren på permanent i dette vinduet.

Også Strømsgodset og Lillestrøm skal ha vist konkret interesse for den ghanesiske 27-åringen i dette vinduet.

Spilleren var en kort periode i Sogndal allerede som 18-åring, men kom på permanent basis først i 2016. Deretter reiste han videre til Brann – før tyrkiske Kasimpasa hentet ham i 2020.

I 2021 returnerte han til norsk fotball, men er under tøff konkurranse fra blant andre stjerneskuddet Joel Mvuka og toppscorer Amahl Pellegrino, i tillegg til den skadde nøkkelspilleren Ola Solbakken.

Koomson har kontrakt med Bodø/Glimt ut 2023-sesongen.

VG har ikke lyktes å få en kommentar fra spillerens agent Mikail Adampour. Heller ikke Aalesund-sportssjef Bjørn Erik Melland eller Håvard Sakariassen i Bodø/Glimt har besvart VGs henvendelser.