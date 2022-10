Felix Horn Myhre jubler over sin første scoring mot KFUM Oslo lørdag.

Rekordskred av Brann – og får følge av Stabæk

(Brann-KFUM Oslo 4–1) Brann har vært eliteserieklare i «månedsvis», men 12.859 bergensere feirer lørdag et rekordskred av de røde.

Ole Kristian Strøm

Geir Juva

Stabæk følger Brann opp, mens disse fire klubbene skal kjempe om kvalifisering mot det tredje nederste laget i Eliteserien:

Start, KFUM Oslo, Sandnes Ulf og Kongsvinger.

Rekordene siden nest øverste nivå i norsk fotball ble samlet i én avdeling i 1997 ryker med Branns 2022-sesong:

Flest poeng: Brann har fått 81 poeng. Den gamle rekorden var Aalesund med 79 i 2019.

Flest scoringer: Brann har laget utrolige 95 mål. Den gamle rekorden tilhørte Bodø/Glimt, var på 83 og satt i 2017.

Færrest baklengsmål: Brann har sluppet inn hårfint mer enn ett mål per kamp – 16 i tallet. Odds 18 i 1998 var rekorden fra før.

Flest seirer: Brann har 26 seirer. Aalesunds 25 i 2019 var det beste fra før.

Færrest tap: Tangering! Ett tap for Brann i 2022. Det samme hadde Sandefjord i 2014 og Aalesund i 2019.

Største seiersmargin: Glimt var 16 poeng foran Start i 2017, Brann er nå 23 poeng foran Stabæk.

Brann ble eliteserieklare allerede den 5. september. Stabæk var i praksis også klar før siste serierunde.

Det var også klart at Stjørdals/Blink og Grorud skulle rykke ned. Skeid må ut i kvalifisering for å redde plassen på nest øverste nivå. Motstander blir Arendal, som har slått Ull/Kisa.

Info Slik spilles kvalifiseringen: Kamp 1: Sandnes Ulf – Kongsvinger Kamp 2: KFUM Oslo hjemme mot vinner kamp 1. Kamp 3: Start hjemme mot vinner kamp 2. Kamp 4: Lag nummer 14 i Eliteserien hjemme mot vinner kamp 3. Kamp 5: Vinner kamp 3 – Lag nummer 14 i Eliteserien. Med andre ord er kvalifiseringen blant OBOS-lagene enkelt kamp, mens «finalen» mot nummer 14 i Eliteserien er hjemme/borte. Vis mer

KFUM Oslo tok ledelsen i Bergen, men Oslo-karen Felix Horn Myhre slo tilbake med to Brann-scoringer før pause. Så økte Niklas Castro og Bård Finne til 3–1 og 4–1 helt på slutten. Det betyr at Finne står med 16 mål i år.

KFUM kan trøste seg med at det blir kvalik-spill.

– Vi har vært det beste laget, men de har vært gode på kontringer, sier Branns assistenttrener Erik Huseklepp til Discovery.

OPPRYKK: Niklas Castro feirer foran hjemmefansen i Bergen.

Lars Bohinens Stabæk etterlot ingen tvil om opprykket ved å vinne 2–0 over Mjøndalen. Nicolai Næss og Victor Wernersson scoret.

– Velkommen til Eliteserien. Håper dere forsterker godt, sier tidligere Mjøndalen-trener Vegard Hansen til Stabæk som Discovery-ekspert.

«Mr. Stabæk» Ingebrigt Steen Jensen ble hyllet og innlemmet i klubbens «Hall of Fame» i pausen.

Kongsvinger er klare for kvalifisering til tross for et selvmål gjorde at de tapte mot Fredrikstad.

Ranheim utlignet Starts ledelse, men vertene gikk opp i 2–1 ved Alagie Sanyang og ble dermed nummer tre på tabellen.

Info Fakta fra alle kamper Brann – KFUM Oslo 4–1 (2–1) 12.859 tilskuere. Mål: 0–1 Petter Nosakhare Dahl (13), 1–1 Felix Horn Myhre (16), 2–1 Myhre (45), 3–1 Niklas Castro (89), 4–1 Bård Finne (90). Dommer: Eivind Bodding, Haga. Gult kort: Fredrik Pallesen Knudsen, Brann. Lagene: Brann (4-3-3): Mathias Dyngeland – Svenn Crone, Fredrik Pallesen Knudsen, Ruben Kristiansen, David Wolfe – Felix Horn Myhre, Mathias Rasmussen (Vegard Leikvoll Moberg fra 79.), Niklas Jensen Wassberg (Kasper Skaanes fra 68.) – Frederik Børsting (Ole Didrik Blomberg fra 61.), Aune Heggebø (Bård Finne fra 61.), Niklas Castro. KFUM Oslo (3-4-3): Jonas Vatne Brauti – Jørgen Hammer, Aaron Kiil Olsen, Fredrik Kristensen Dahl – Keivan Ghaedamini (Ayoub Aleesami fra 64.), Simen Hestnes (Remi-André Svindland fra 64.), Tore André Sørås (Håkon Stavrum fra 73.), Håkon Hoseth – Petter Nosakhare Dahl (Filip Delaveris fra 64.), Johannes Hummelvoll Nuñez (Robin Rasch fra 54.), Moussa Njie. Bryne – Sandnes Ulf 0–2 (0–0) Mål: 0–1 Martin Ramsland (49), 0–2 Ramsland (59). Dommer: Mathias Støfringshaug, Verdal. Gult kort: Mamadou Diaw, Bryne, Herman Kleppa, Jostein Ekeland, Sandnes Ulf. Lagene: Bryne (3-4-2-1): Igor Spiridonov – Axel Kryger, Sondre Norheim, Rógvi Baldvinsson (Oliver Rotihaug fra 63.) – Vegard Aasen (Pål Aamodt fra 45.), Henning Romslo, Andreas Dybevik, Bjarne Langeland – Sigurd Grønli (Sjur Jonassen fra 83.), Robert Undheim (Arne Gunnes fra 83.) – Mamadou Diaw. Sandnes Ulf (4-3-3): Aslak Falch – Kristoffer Hay, Espen Berger, Torbjørn Heggem, Anders Hiim – Lars Erik Sødal (Markus Aanesland fra 90.), Horenus Taddese, Matias Belli Moldskred (Christian Landu Landu fra 62.) – Herman Kleppa (Arne Ravndal fra 90.), Martin Ramsland (Tommy Høiland fra 81.), Jostein Ekeland (Sander Ringberg fra 81.). Grorud – Åsane 3–1 (2–1) Mål: 1–0 Fabian Østigård Ness (4), 1–1 Kristoffer Valsvik (17), 2–1 Peter Godly Michael (24), 3–1 Michael (86). Dommer: Stian Røvig Sletner, Rustad. Gult kort: Nikolai Hristov, Grorud, Didrik Fredriksen, Eirik Wollen Steen, Åsane. Rødt kort: Omar Bully Drammeh (75), Grorud. Lagene: Grorud (4-4-2): Simen Lillevik – Fredrik Carson Pedersen (Glenn André Harviken fra 45.), Geirald Meyer, Kristoffer Lassen Harrison, Fabian Østigård Ness – Nikolai Hristov (Josias Furaha fra 87.), Peder Meen Johansen, Torje Naustdal (Preben Mankowitz fra 69.), Didrik Sereba (Saadiq Elmi fra 36.) – Omar Bully Drammeh, Peter Godly Michael. Åsane (4-2-3-1): Idar Lysgård – Bjarte Haugsdal, Sindre Austevoll, Eirik Wollen Steen, Knut Haga (Håkon Sjåtil fra 75.) – Didrik Fredriksen, Kristoffer Valsvik – Ryan Doghman, Kristoffer Stephensen, Lars Kilen (Jon Berisha fra 85.) – Erling Myklebust. Kongsvinger – Fredrikstad 0–1 (0–0) 1763 tilskuere. Mål: 0–1 Fredrik Holmé (selvmål 71). Dommer: Jan Morten Tennøy, Nore Neset. Gult kort: Martin Hoel Andersen, Kongsvinger, Alexander Betten Hansen, Riki Alba, Håvar Jenssen, Fredrikstad. Lagene: Kongsvinger (4-3-1-2): August Strömberg – Fredrik Holmé, Kristian Jahr, Lars Krogh Gerson, Martin Sjølstad (Brage Berg Pedersen fra 90.) – Martin Vinjor, Harald Holter, Tobias Bjørnebye (Trace Akino Murray fra 67.) – Martin Hoel Andersen – Ludvig Langrekken (Eric Taylor fra 80.), Adem Güven. Fredrikstad (4-3-3): Håvar Jenssen – Alexander Betten Hansen, Mads Nielsen, Brage Skaret, Stian Stray Molde – Håvard Åsheim, Olav Øby (Marcus Wenneberg fra 82.), Thomas Drage (Filip Stensland fra 74.) – Ludvig Begby (Innocent Kingsley fra 82.), Lucas Lima (Riki Alba fra 62.), Obilor Okeke (Noa Williams fra 62.). Raufoss – Sogndal 0–3 (0–1) Mål: 0–1 Sondre Ørjasæter (15), 0–2 Valdimar Ingimundarson (45), 0–3 Alejandro Díaz (52). Dommer: Magnus Nicolai Koløy, Bjørndal. Gult kort: Amund Møllerhagen, Raufoss. Lagene: Raufoss (4-3-3): Ole Kristian Lauvli – Trygve Løberg, Erik Ansok Frøysa, Nicolai Fremstad, Amund Møllerhagen – Gard Simenstad, Håkon Butli Hammer, Markus Karlsbakk (Teodor Berg Haltvik fra 61.) – Kristoffer Sørensen, Mame Mor Ndiaye, Filip Brattbakk. Sogndal (4-4-2): Daniel Gjerde Sætren – Andreas Hoven, Philip Slørdahl, Mansour Gueye, Hördur Ingi Gunnarsson (Per-Egil Flo fra 45.) – Jónatan Ingi Jónsson, Ulrik Mathisen (Kristoffer Steinset fra 83.), Isaac Twum, Sondre Ørjasæter (Kristoffer Nessø fra 84.) – Alejandro Díaz (Erik Flataker fra 73.), Valdimar Ingimundarson (Anders Nord fra 88.). Stabæk – Mjøndalen 2–0 (0–0) 3521 tilskuere. Mål: 1–0 Nicolai Næss (60), 2–0 Victor Wernersson (82). Dommer: Steinar Hauge. Gult kort: Ole Amund Sveen, Mjøndalen. Lagene: Stabæk (3-2-3-2): Marcus Sandberg – Nicolas Pignatel Jenssen, Simen Wangberg (Olav Veum fra 70.), Nicolai Næss – Sturla Ottesen (Victor Wernersson fra 45.), Thor Lange – Aleksander Andresen (Adam Kaied fra 55.), Curtis Edwards (Mohamed Junior Diabagate fra 86.), Fredrik Krogstad (Patrick Metcalfe fra 45.) – Gift Orban, Fitim Azemi. Mjøndalen (4-3-3): Thomas Kinn – Syver Skaar Eriksen (Adrian Hansen fra 76.), Daniel Arrocha, Sondre Skogen, Meinhard Olsen – Martin Rønning Ovenstad, Ole Amund Sveen (Simon Appiah fra 86.), Erik Stavås Skistad – Brinder Singh (Johannes Dahlby fra 87.), Kristian Lien (Benjamin Stokke fra 63.), Love Reuterswärd (Joackim Olsen Solberg fra 63.). Start – Ranheim 2–1 (1–0) 3862 tilskuere. Mål: 1–0 Bjarni Antonsson (29), 1–1 Simon Marklund (72), 2–1 Alagie Sanyang (79). Dommer: Ajdin Medic, Trosvik. Gult kort: Alagie Sanyang, Start, Erik Tønne, Sondre Langås, Ruben Alte, Marcus Mehnert, Ranheim. Lagene: Start (3-2-3-2): Jasper Torkildsen – Luc Mares, Bjarni Antonsson, Kristoffer Tønnessen – Mathias Grundetjern, Henrik Robstad – Tom Strannegård (Jesper Gregersen fra 83.), Emir Derviskadic, Eirik Schulze – Zakaria Sawo (Joacim Holtan fra 66.), Alagie Sanyang. Ranheim (4-3-3): Magnus Rønnekleiv Lenes – Sivert Solli (Sevald Andreassen fra 87.), Sondre Langås, Brage Kvithyld, Erik Tønne – Ruben Alte, Jakob Tromsdal, Henrik Kristiansen (Magnus Høiseth fra 62.) – Marcus Mehnert, Vegard Erlien (Jonas Selnæs fra 80.), Simon Marklund. Stjørdals-Blink – Skeid 1–0 (0–0) 433 tilskuere. Mål: 1–0 Andreas Pettersen (89). Dommer: Sigurd Smehus Kringstad, Valder. Gult kort: Sulayman Bojang, Skeid. Lagene: Stjørdals-Blink (4-4-2): Tor Erik Larsen – Karl Martin Rolstad, Lars Valderhaug, Martin Lundal, Jørgen Solli (Jesper Talmo Tromsdal fra 65.) – Kjetil Holand Tøsse (Jakob Rømo Skille fra 81.), Fredrik Vinje (Sjur Lothe fra 78.), Morten Strand (Andreas Pettersen fra 65.), Ole Kristian Rødahl (Lars Ramstad fra 66.) – Ivar Sollie Rønning, Mats Lillebo. Skeid (4-4-2): Palmi Arinbjörnsson – Ousmane Diallo Toure, Anders Johansen, Stian Pettersen, Morten Renå Olsen (Sulayman Bojang fra 62.) – Erik Nordengen (Noah Cristiano Sveen Fjellestad fra 73.), Mads Aaserud (Mikkel Wennberg Lindbäck fra 66.), Karl Omdahl, Simen Kvia-Egeskog (Henrik Hagen fra 62.) – Maxwell Effiom, Emil Tjøstheim (Isak Brekke Sjøblom fra 73.). Vis mer

Resultater:

Brann-KFUM Oslo 4–1.

Bryne-Sandnes Ulf 0–2.

Raufoss-Sogndal 0–3.

Kongsvinger-Fredrikstad 0–1.

Stabæk-Mjøndalen 2–0.

Start-Ranheim 2–1.

Stjørdals/Blink-Skeid 1–0.

Grorud-Åsane 3–1.