LEDERSTJERNER: Martin Ødegaard og Kevin De Bruyne kan fort utspille nøkkelroller onsdag kveld.

Ødegaard sammenlignes med De Bruyne – dette skiller dem

Før onsdagens seriefinale, blir det dratt paralleller mellom Arsenal-kaptein Martin Ødegaard (24) og Manchester City-stjerne Kevin De Bruyne (31).

Med Premier League-tittelen på spill, er det ventet at de største stjernene skal stå frem. Blant dem er Ødegaard og De Bruyne, som anerkjente Michael Cox, fotballtaktikk-journalist hos The Athletic, har dykket ned i inn mot gigantkampen.

Cox mener at Arsenal-manager Mikel Arteta – som tidligere var Pep Guardiolas assistent i Manchester City – har prøvd å gjenskape deler av spillestilen som han lærte i City.

«Å finne en tilsvarende spiller som De Bruyne skulle vise seg å bli en av Artetas vanskeligste oppgaver i Arsenal», skriver Cox.

JAKTET SPILLERTYPEN: Arsenal-manager Mikel Arteta (t.h.) og Kevin De Bruyne i småamper disputt under møte i februar.

I perioden etter at Arteta tok over Arsenal i desember 2019, trekker Cox frem Mesut Özil, Willian, Nicolas Pépé, Bukayo Saka og Emilie Smith Rowe som mislykkede forsøk i «De Bruyne-rollen».

Så kom Martin Ødegaard i 2021.

«Ødegaard er ikke helt på De Bruyne-nivå når det gjelder kreativitet, men når det gjelder innvirkning på laget, kan Arteta hevde at han har funnet en tilsvarende spiller», skriver Cox.

– De Bruyne er et spesielt talent. Ødegaard er en kriger. Han er kaptein og det betyr at folk liker ham i garderoben og kan stole på ham. Samtidig er han tøff, og kan ta på seg ansvaret. Men De Bruyne er De Bruyne, sier tidligere Arsenal-, Manchester City- og Liverpool-stopper Kolo Touré til The Times.

Jamie Redknapp, tidligere engelsk landslagsspiller, mente for en drøy måned siden at Ødegaard var den beste midtbanespilleren i Premier League.

– Vanligvis ville du sagt at De Bruyne er den beste. Ikke bare i Premier League, men i hele verden, men Ødegaard gjør ting som alle store spillere besitter. Det er som at tiden står stille når han har ballen, sa Redknapp, ifølge Sky Sports.

Cox er veldig opptatt av posisjonen De Bruyne og Ødegaard har på banen, der de ofte trekker ut til høyre.

Dette gir høyrebente De Bruyne flere assist gjennom at han kan legge ballen inn i feltet, mener The Athletic-skribenten.

«Ødegaard har generelt sett ikke den luksusen i kraft av å være venstrebent», skriver han.

Tall fra VGs statistikktjeneste Sofascore viser at De Bruyne omtrent har dobbelt så mange målgivende pasninger, forventede målgivende forventede målgivendeForventede målgivende – på engelsk expected assist (xA) – beregner hvor mange målgivende en spiller kan forvente å få ut fra den pasningen man har sendt fra seg. Det er en modell som måler kvaliteten på målsjansene. Hvis det for eksempel er 30 prosent sjanse for at pasningen ender i mål, det xA på 0.30. og store sjanser skapt som Ødegaard i Premier League denne sesongen:

Samtidig har Ødegaard scoret tolv mål mot De Bruynes fem. Cox begrunner det med at der De Bruyne legger inn, kan nordmannen trekke seg inn fra høyre og skyte med sin venstre fot – akkurat som han gjorde i fredagens kamp mot Southampton.

«De Bruyne og Ødegaard symboliserer City og Arsenal. De inntar samme posisjon, har omtrent samme oppgave, men de gjør ting på helt forskjellige måter. Hvis Arsenal skal vinne i kveld, må nok Ødegaard skinne sterkere enn sin motpart i De Bruyne», avslutter Cox.

