KAN FÅ NYE EIERE: Bruno Fernandes, Diogo Dalot, Marcus Rashford og Christian Eriksen kan få nye eiere i nærmeste fremtid.

Medier: Nytt Qatar-bud på Manchester United fredag

Flere engelske medier hevder at Qatar-sjeiken Jassim Bin Hamad Al Thani gjør nok et fremstøt for å bli Manchester Uniteds nye eier.

Det skriver blant annet The Guardian og Independent.

Tidligere i april besluttet Glazer-familien - nåværende eiere av klubben - å gå videre med salget i en ny budrunde.

Sent fredag kveld går fristen ut, og Qatar-sjeiken skal angivelig høyne det forrige budet på rundt 4,5 millarder pund. Likevel skriver The Guardian fredag at det tredje budet skal være markant under Glazers’ prislapp på 6 milliarder pund, tilsvarende 80 milliarder norske kroner.

I fjor høst åpnet Manchester United-eierne opp for salg av klubben, og i februar ble det kjent at Qatar-sjeiken hadde gjort sitt første fremstøt.

Jassim Bin Hamad Al Thani er styreformann i en av Qatars største banker, Qatar Islamic Bank.

Ineos-eieren Sir Jim Ratcliffe er i tillegg til al-Thani blant den heteste kandidaten til å overta eierskapet i klubben. Ratcliffe er en av Storbritannias rikeste menn, og har vært med på begge budrundene.

NYTT FREMSTØT?: Ineos-eier Sir Jim Ratcliffe utenfor Old Trafford.

Den finske rikmannen Thomas Zilliacus har også opplyst at han var med i den andre runden, men trakk seg fra kampen og kalte hele prosessen en «farse».

Det er ikke gitt at det blir et 100 prosent salg av klubben, eller om deler av klubben blir solgt. Investorselskapet Carlyle Group er blant interessentene til å ta delvis eierskap i klubben.

I utgangspunktet ble det varslet at planen var å komme i mål med salgsprosessen innen utgangen av inneværende Premier League-sesong, men ifølge BBC er tidsrammene allerede sprukket.