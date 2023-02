Musiala-magi da Bayern inntok tabelltoppen tross utvisning og Neuer-bråk

(Wolfsburg – Bayern München 2–4) Et fenomenalt solomål fra Jamal Musiala punkterte kampen da Bayern München slo Wolfsburg og overtok tabelltoppen i Bundesliga søndag.

Bayern tok seieren til tross for at Joshua Kimmich fikk marsjordre tidlig i annen omgang for å ha pådratt seg to gule kort. Da ledet storklubben 3-1.

Med 17 minutter igjen å spille driblet Jamal Musiala seg gjennom hele Wolfsburg-forsvaret. Midtbanespilleren løp slalåm mellom flere spillere, før han avsluttet i nærmeste hjørne. Dermed var kampen punktert.

Dermed hadde det kun akademisk interesse at svenske Mattias Svanberg pyntet på resultat på tampen av kampen.

Med til historien hører det at Wolfsburg trodde de hadde redusert ytterligere en gang i sluttminuttene, men VAR-sjekken endte opp med annullering. Dermed slapp Bayern-stjernene intense sluttsekunder.

Neuer-rabalder

Bayern har nå ett poengs luke til Union Berlin på toppen av Bundesliga-tabellen. Søndagens seier var lagets første i 2023. Tre 1-1-kamper i ligaen hadde det blitt før møtet med Wolfsburg.

Seierstørke har samtidig ikke vært det eneste Bayern-toppene har måttet håndtere den siste tiden. Veterankeeperen Manuel Neuer har stått i sentrum for en konflikt som har skapt rabalder i klubben.

I kjølvannet av at keepertrener Toni Tapalovic nylig fikk sparken i Bayern, rykket Neuer ut med kraftig kritikk av Bayern-ledelsen. Han sa at avgjørelsen føltes «som å få hjertet revet ut». Neuer, som er ute resten av sesongen på grunn av et beinbrudd han pådro seg på skitur, og Tapalovic er svært nære venner.

Betent konflikt

Før helgen varslet Bayern-direktør Oliver Kahn samtaler med Neuer om saken, og i forkant av Wolfsburg-kampen søndag rykket også sportsdirektør Hasan Salihamidzic ut med kritikk. Han kritiserte Neuer for å sette egne behov foran klubbens.

– Jeg forstår at Manuel er personlig påvirket, men som kaptein hadde jeg forventet en annen holdning fra ham, sa Salihamidzic.

Siste ord er neppe sagt i den betente konflikten. Bayern har også kritisert Neuer offentlig for å ha reist på skituren der han ødela beinet.

To scoringer av Kingsley Coman og én av veteranen Thomas Müller bidro til søndagens 4-2-seier over Wolfsburg.