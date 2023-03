Birkir Bjarnason, her i aksjon i en privatlandskamp mot Norge, er tilbake i Viking. Foto: Lise Åserud / NTB

Bjarnason gjør comeback i Viking – har signert kontrakt ut 2023

Den islandske fotballprofilen Birkir Bjarnason er tilbake i Viking. Han har signert en kontrakt ut året, opplyser sportssjef Erik Nevland til NTB.

– Han har signert. Så sant alle papirene går igjennom, blir han Viking-spiller ut året, sier Nevland til NTB.

Bjarnason forlot Viking i 2011. Siden har han hatt en svært innholdsrik karriere i Belgia, Italia, Sveits og England.

34 år gamle Bjarnason har fortsatt mye å bidra med, sier Nevland.

– Det er kjekt for oss at Birkir har lyst til å spille for Viking. Vi har tro på at han vil være med og styrke stallen vår, utvide konkurransen i laget og bidra med sin erfaring opp mot unge spillere og gjennom det han har opplevd, sier sportssjefen.

Siden 2021 har Bjarnason vært i Adana Demirspor i Tyrkia. Den kontrakten er blitt terminert. Tidligere i mars var islendingen på Viking-trening.

Bjarnason har spilt 113 landskamper for Island.

Viking serieåpner borte mot Rosenborg 10. april.