UTESTENGT: Mario Vuskovic.

Hamburg-spiller utestengt for doping

Hamburg-stopper Mario Vuskovic (21) må sette sin profesjonelle fotballkarriere på vent i to år etter at han ble utestengt for bruk av det ulovlige stoffet EPO.

NTB

Det tyske fotballforbundet (DFB) opplyser på sine nettsider at dopingprøven som ble tatt i september i fjor, viser positivt for bruk av EPO etter flere analyser. De har derfor ilagt kroatiske Vuskovic to års karantene.

«På bakgrunn av forløpet er DFBs sportsdomstol overbevist om at analysen av A- og B-prøven av spillerens urinprøve viste spor av Erytropoietin (EPO)», skriver forbundet.

EPO gir økt oksygeninntak i blodet og forbedrer dermed utholdenheten til en utøver. Verdens antidopingbyrå (Wada) anbefaler vanligvis fire års karantene i slike saker, men ettersom de mener at Vuskovic ikke var engasjert i et systematisk dopingprogram, slipper han unna med to år.

Hamburg engasjerte fire eksperter etter den positive dopingprøven. De har hevdet at det er snakk om en falsk-positiv test, men har ikke kunnet bevise dette.

Vuskovic har vært suspendert siden 15. november i fjor i påvente av et klart svar i saken. Det er også fra den datoen at karantenen på to år vil tre i kraft.

21-åringen går dermed glipp av EM-sluttspillet for U21-landslag senere i år.