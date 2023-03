Mesut Özil legger opp som fotballspiller

Den tyske fotballspilleren Mesut Özil (34) bekrefter onsdag formiddag at han legger opp som fotballspiller.

Den tidligere Arsenal-spilleren bekrefter dette på sosiale medier.

– Etter grundig gjennomtenkning velger jeg å legge opp som fotballspiller. Det har vært en ære å få spille profesjonelt i over 17 år, og jeg føler meg veldig heldig. Den siste tiden har jeg slitt mye med skader, og det er klart for meg at valget om å legge opp er riktig, skriver Özil på Instagram.

Özil har den siste tiden spilt for tyrkiske Istanbul Basaksehir, men er mest kjent for tiden sin i Real Madrid og Arsenal. 34-åringen er for flere betegnet som en av Tysklands beste midtbanespillere gjennom tidene.

Veteranen står også med 92 landskamper og 23 mål for hjemlandet Tyskland, og vant VM i fotball i 2014.

