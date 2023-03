Djordjic om TV-bråket: − Jeg kan tilgi, men ikke glemme

Den svenske landslagssjefen Janne Andersson ba tirsdag om unnskyldning etter krangelen med Viaplay-ekspert Bojan Djordjic. Nå svarer sistnevnte.

VG utvider saken.

– Jeg kan tilgi, men ikke glemme. Vi har alle noe å lære av det her og jeg kommer rakrygget til å fortsette å gjøre min jobb, sier Djordjic i en uttalelse.

Det er arbeidsgiveren Viaplay som har sendt ut en pressemelding, gjengitt av blant annet Aftonbladet. Det var etter Sveriges 5–0-seier mot Aserbajdsjan mandag kveld at Andersson og Djordjic havnet i en krangel i Viaplays studio.

Djordjic ønsket å vite hvorfor ikke Jesper Karlsson fikk mer spilletid. Da ble det ampert.

– Hvem skal ikke spille? Jeg får ta ut elleve. Unnskyld meg, men du får gjøre akkurat som du vil om du er landslagssjef, sa Andersson

Senere spurte Andersson hvem Djordjic representerer og de havnet da i en Sverige-Serbia-prat. Djordjic ble født i Serbia, men flyktet til Sverige i 1992.

– Jeg holder fast ved mitt syn og vurderinger. Jeg brenner for disse spørsmålene som bygger på egne erfaringer siden jeg kom til Sverige i 1992. Jeg vil forene og bygge broer i et splittet samfunn. Jeg er heller tydelig og ubekvem enn utydelig og bekvem, sier Djordjic.

Andersson holdt tidligere tirsdag en pressekonferanse der han beklaget til Djordjic, men samtidig avviste at det var rasistisk ment.

– Hvis man ikke forstår vekten av det som skjedde i vår sending, er det et iboende strukturelt problem. Selv om Janne sier at det ikke var hans intensjon, oppfattet jeg at det ble et spørsmål om mitt opphav og det gjorde meg såret og skuffet over landslagssjefen min, sier Djordjic om beklagelsen.

Andersson sa under tirsdagens pressekonferanse at han har forsøkt å kontakte Djordjic etter mandagens krangel. Da hadde han foreløpig ikke fått svar.

– Beklager om han tolket det rasistisk. Jeg ber veldig mye om unnskyldning om han oppfattet det sånn, men jeg er ikke sånn. Jeg kan forstå at med hans bakgrunn at han tolker det på den måten, sier Andersson.

– Jeg synes det er veldig dårlig av meg når jeg ser det nå. Det er ikke bra gjort. Det vil jeg gjerne prate med Bojan om, fortsetter landslagssjefen.