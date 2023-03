Kommentar

Nå blir juni-kampene helt avgjørende

FORTVILER: Martin Ødegaard og Norge, i Georgia.

(Georgia-Norge 1–1) Uavgjort i Georgia er ingen katastrofe for Norges EM-sjanser. Men trykket øker kraftig mot kampene i juni og september hvis det ikke skal bli det 12. strake mesterskapet uten Norge.

Dette er en kommentar.

Det er lett å legge skylda på Stefan Strandberg etter poengtapet i Georgia. Men hvis skyld skal fordeles så er det flere spillere som bør dele den i kveld.

Strandberg viste det alle visste, da han ble satt i en unødvendig løpsduell, at farten er hans store svakhet. Men hva gjorde Leo Skiri Østigård i forkant av Georgias utligning, som satte kompisen i en - for - vanskelig situasjon.

Og selvsagt kommer det opp at verken Strandberg eller Østigård har noe særlig kamptrening det siste halvåret ...

Men sånn er det - det er våre beste menn, som stort sett har spilt veldig godt sammen på landslaget. Men en feil var altså nok denne gangen - tre poeng ble til ett.

Poentapet skyldes flere ting:

Hvorfor scoret ikke Alexander Sørloth sitt andre, på kjempesjansen etter 72 minutter? Joda, forklaringene er der, kort avstand, godt keeperspill og så videre. Men det handler om å score, og mens vi er inne på «skyld» - hvordan klarte Martin Ødegaard å skyte over fra fire meters hold, på nærmest åpent mål, etter 76 minutter?

Sånn er fotball, det skapes helter og syndere. Men egentlig er det unødvendig det hele - Norge skapte nok til å vinne, men kan leve med 1–1 borte mot et georgisk lag som har løftet spillet sitt mye de siste årene.

I de fire neste kampene nå har Norge Skottland, Kypros og Georgia hjemme - og Kypros borte. Jeg tror det må gi full pott hvis Norge skal bli EM-deltaker i 2024. Med seier mot Georgia hadde det lettet på noe av trykket og presset på Ståle Solbakken, da hadde veien videre sett noe enklere ut.

Men 2. omgangen i Georgia var svak. Ofte er omganger veldig forskjellige, etter en pause på 15 minutter, men at Norge skulle gi fra seg det gode initiativet fra før pausen, det var overraskende.

Spillerne var nok slitne etter en reise til Spania, en tøff kamp i Spania, en flyreise til Georgia og kamp bare to dager senere - mens Georgia kunne forberede seg rolig og fint, til sin eneste kamp i kvalifiseringen, i mars - på hjemmebane.

Norge viste tidlig hvilket lag som er best av disse to, der midtbanetrioen Ødegaard/Berg/Aursnes i perioder spilte rundt Georgias spillere som om de ikke skulle vært til stede. Og fikk satt opp Ola Solbakken og Mohamed Elyounoussi på hver sin kant - ofte.

Men Alexander Sørloth fant ut at han like godt kunne gjøre det selv, gjøre opp for bommen i Malaga lørdag, vise at Norge kan score mål også uten Erling Braut Haaland på laget.

15 minutter gikk det, så fikk han sjansen, vandret på skrå innover på 18 meter, fant ingen å spille til, men kom seg på et vis såpass løs at han så en åpning.

Sørloth brukte venstreslegga. Keeperen, som står for Valencia, prøvde ikke en gang å redde, han så ikke utgangen - ballen gikk, knallhardt i keepers venstre hjørne. Sørloths 17. landslagsmål.

Ståle Solbakken hadde fått den åpningen hadde håpet og trodde på. Og Norge kunne fort ha scoret et mål til før pause.

Men Norge, om ikke sprakk, så i hvert fall mistet taket på kampen, Georgia overtok, delvis spillet, og utligningen var faktisk ikke ufortjent da den kom. Men det var et rotete norsk forsvarsspill som sørget for utligningen.

Likevel - sjansene til seier var der, lenge. Martin Ødegaard kunne og burde avgjort. Og skulle et lag vunnet, så burde det, etter spill og sjanser, vært Norge.

Om 81 dager kommer Skottland til Ullevaal stadion. De vil være fornøyd med det ene poenget, Norge MÅ ha alle tre.

Så brutal er et gruppespill med bare åtte kamper.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden.