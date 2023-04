SLUTT: Her er Graham Potter og Reece James avbildet på slutten av lørdagens 0–2-tap for Aston Villa. Søndag fikk Chelsea-manageren sparken.

Chelsea-fiasko tross enorm pengebruk: − Veldig mye fundamentalt som har gått galt

Eksperter tror den sparkede Chelsea-manageren Graham Potter ble felt av «vingling» i laguttakene. Mens britiske medier hevder spillere skal ha gjort narr av Potter.

Nettstedet The Athletic hevder at flere nøkkelspillere var skeptiske til Potter under store deler av perioden hans fra oktober til april. Nettsiden hevder at noen kalte Graham Potter for «Harry» eller «Hogwarts» bak ryggen hans, med referanse til Harry Potter-historiene.

«Potter manglet autoritet», skriver The Athletic.

Henry Winter, prisvinnende skribent i The Times, er inne på det samme. Han mener også Chelsea var naive som i høst ga Potter en kontrakt på fem år.

«Alle topp-managere har en sint side, Potter var for snill for Chelsea», skriver Winter i en kommentar.

Info Chelseas kjøp 2022/23-sesongen Inn i sommer: Wesley Fofana, Marc Cucurella, Raheem Sterling, Kalidou Kolibaly, Carney Chukwuemeka, Pierre-Emerick Aubameyang, Gabriel Slonina, Denis Zakaria (lån) Inn i januar: Mykhailo Mudryk, Beniot Badiashile, Noni Madueke, Andrey Santos, David Datro Fofana, Joao Felix, Gabriel Slonina, Malo Gusta, Enzo Fernandez Vis mer

I mai i fjor kjøpte en gruppe ledet av den amerikanske milliardæren Boehly opp Chelsea. Boehly ble raskt sportsdirektør og har ifølge engelske medier brukt mer penger på én sesong enn noen annen klubb tidligere har gjort.

The Athletic rapporterer at Chelsea har kjøpt for nesten 620 millioner pund (drøyt åtte milliarder norske kroner etter dagens valutakurs) etter at Boehly tok over kontrollen.

Tirsdag kl. 21.00 er det Chelsea-Liverpool på Viaplay. Bruno Saltor leder Chelsea.

1 / 3 Chelsea-eier Todd Boehly har ikke fått det til å klaffe. Chelsea-eier Todd Boehly har ikke fått det til å klaffe. Chelsea-eier Todd Boehly har ikke fått det til å klaffe. forrige neste fullskjerm Chelsea-eier Todd Boehly har ikke fått det til å klaffe.

Ifølge konsulentselskapet Deloitte brukte Chelsea mer penger (302 millioner pund) i januarvinduet enn alle kubbene i Bundesliga, La Liga, Serie A og Ligue 1 til sammen.

Uten at resultatene har stått i stil. Boehly sparket manager Thomas Tuchel i høst og søndag fikk Graham Potter fyken. Chelsea er nummer elleve i Premier League. Men London-klubben skal møte Real Madrid i Champions League-kvartfinale neste uke, og kan «redde sesongen» i Europa.

Nå tror Tor-Kristian Karlsen at Chelsea-eier Todd Boehly vil dempe seg etter den ville kjøpefesten.

– Det er veldig mye fundamentalt som har gått galt. Den nye eieren har stormet inn og utpekte seg selv til sportssjef uten erfaring i jobben. Uansett hvor mange rådgivere og smarte folk du har rundt deg, er poenget at Boehly ikke har kunnskap på dette feltet, sier Karlsen, tidligere sportsdirektør i Monaco, til VG.

Seiersprosenten til Graham Potter var langt svakere enn de siste forgjengerne:

Oversikt over Chelsea-managere de siste 30 årene, statistikken viser antall kamper og seiersprosenten for managerne.

– Boehly «vant» overgangsvinduet, fikk fansen og sosiale medier til å ta av. Det gir nok et dopaminrush. Men nå tror jeg han trekker seg litt stille og rolig tilbake, og overlater mer til de han har ansatt rundt seg, sier Karlsen.

Etter nyttår skrev Telegraph at eier Boehly trappet ned sportsdirektør-jobben, mens Paul Winstanley og Christopher Vivell skal styre det sportslige.

Karlsen tror fansen og media kan få troen på Boehly og Chelsea igjen tross en kaotisk sesong, så enkelt som ved å vinne kamper igjen.

– Han har vært litt som et barn i godtebutikken. Han slukte med seg det han kunne og løp litt retningsløst rundt. Nå tror jeg han skjønner at det ikke er så sunt. Men hvis de gjør suksess igjen, glemmer man dette ville første året, sier Karlsen.

– Mange av spillerne de har hentet er gode og unge, som kan bli store Chelsea-spillere. Utfordringen er å sette det sammen til et lag, sier Karlsen.

NEDTUR: Graham Potter skrev under en kontrakt på fem år med Chelsea, men fikk bare være i jobben litt over et halvår.

Viaplay-ekspert Lars Tjærnås mener det ikke er noen tvil om at Chelsea har underprestert mest i Premier League målt mot forventninger og forutsetninger.

Tjærnås understreker sin respekt for Potter, men mener han gjorde feil ved å bruke for lang tid på å finne en stamme i laget.

– Han roterte enormt og fikk aldri satt et spill. I tillegg har de hatt marginer mot og slitt med å finne en ren nummer 9 (spiss), sier Tjærnås.

– Hvor viktig blir det for prosjektet til Boehly å treffe på neste manager?

– Han må treffe på neste manager. Ellers blir han i alle fall utad sett på som en «trigger happy cowboy», svarer Tjærnås.

Henry Winter i The Times mener det aldri var tegn til at Chelsea utviklet seg i riktig retning med Potter. Winter tror Chelsea-ledelsen angrer på at de ikke kvittet seg med Potter tidligere. Han stusser også på at Potter vinglet med taktikken og bruk av spillere.

«Bruken hans av Reece James som midtstopper mot Aston Villa var latterlig sløsing av en av Europas beste backer», skriver Winter som et eksempel i en kommentar.