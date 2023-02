Napoli-spiller Victor Osimhen vil ikke utelukke en overgang til sommeren.

Osimhen om interessen: − Ikke opp til meg

Superspissen Victor Osimhen utelukker ikke en overgang bort fra Napoli til sommeren. Før det vil han vinne titler med klubben fra Sør-Italia.

NTB-Polaris

I helgens 3-0-seier over Sassuolo noterte nigerianeren seg for nettkjenning i syvende kamp på rad i Serie A. I oppgjøret satte han inn sitt 18. mål denne sesongen for klubben som leder den italienske toppdivisjonen overlegent.

Bare Erling Braut Haaland har scoret flere i topp fem-ligaene denne sesongen.

Både Chelsea og Manchester United skal være interessert i å hente spilleren, men Napoli-president Aurelio De Laurentis står fast på at 24-åringen ikke er til salgs.

Likevel vil ikke spissen utelukke en overgang til sommeren.

– Vi får se hva som skjer ved sesongslutt. Men det er ikke opp til meg, det er klubben som bestemmer, sier Osimhen.

Samtidig er spilleren glad for å ha fotballverdenens øyne rettet mot seg.

– At toppklubbene legger merke til meg, viser at jeg gjør noe riktig. Men jeg fokuserer på Napoli akkurat nå. Jeg vil bare hjelpe laget mitt i å vinne kamper og trofeer, fortsetter 24-åringen.

Napoli møter Eintracht Frankfurt i første oppgjør av åttedelsfinalen i mesterligaen tirsdag kveld.