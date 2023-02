Kommentar

Bruk Berge som stopper, Solbakken

STOPPER-MATERIALE: Sander Berge kan fort trekkes fra midtbanen og ned i midtforsvaret mot Spania og Georgia i slutten av mars.

En drøy måned før herrelandslaget i fotball møter Spania og Georgia på bortebane, sliter Norge mer enn noen gang med midtstopper-alternativer. Ståle Solbakken bør sørge for intens spesial-trening med Sander Berge sånn at han kan trekkes ned som en av tre stoppere.

Det er mulig at forslaget er kontroversielt, men hvis vi tenker oss om så er ikke dette så sensasjonelt. Berge har det meste en god forsvarsspiller skal ha i 2023, høyde, fysikk, gode basisferdigheter, større fart enn han får kreditt for - og en god pasningsfot.

Og Norge er i trøbbel på stopperplass (igjen).

* Leo Skiri Østigård har spilt 218 minutters fotball for Napoli siden 12. november i fjor.

* Kristoffer Ajer har kun en 90 minutter bak seg for Brentford siden september 2022.

* Stefan Strandberg er i oppkjøring for sesongen, med Vålerenga.

* Andreas Hanche-Olsen er unntaket: Han har spilt seg inn på Bundesliga-tolver Mainz og har spilt fire 90-minuttere i 2023.

Da Vålerenga spilte mot Kongsvinger, innendørs i januar 2016 var ikke Sander Berge fylt 18 år. I 2. omgang gikk han ned i midtforsvaret til Vålerenga og dominerte fullstendig.

Forskjellen på Kongsvinger anno 2017 og Spania 2023 er selvsagt enorm, men det vil aldri ta fra Sander Berge at han brukte fem sekunder på å gå inn i rollen som midtstopper.

Jobbes det med relasjonene til de andre i forsvaret, så tror jeg Sander Berge kan være en forsterkning i forsvarsleddet til Ståle Solbakken.

Og det trengs.

For å få det beste ut av mannskapet sitt (per 17. februar, 36 dager før møtet med Spania) så bør Solbakken spille 3–5–2. Ikke bare fordi tre stoppere vil gjøre det vanskeligere for spanjolene offensivt, men også fordi han da kan bruke Alexander Sørloth der han er best:

Som spiss.

Bare tre spillere har scoret flere mål i sesongens La Liga enn Alexander Sørloth, som virkelig trives i Real Sociedad, en klubb han bør prøve å få seg en permanent overgang til. Bare siden 2017 har Sørloth byttet klubb, enten på lån eller permanent, åtte ganger.

Det er altfor ofte - hvis Sørloth skal få stabilitet i spillet og livet. For Norge har han (altfor) ofte blitt brukt som høyre kant. Det hevdes at han liker det, men det vil være merkelig om Sørloth ikke skulle like best å spille spiss, også på landslaget.

Han er heller ingen typisk kantspiller.

Ellers er den ganske typisk, situasjonen norsk landslagsfotball står i en drøy måned før de tøffe møtene med Spania og Georgia:

* Vi har en keeper som ikke spiller klubbfotball. Ørjan Håskjold Nyland har, siden mai måned, spilt seks landskamper - og én klubbkamp.

* Backene våre er et høydepunkt. Julian Ryerson har fire 90-minuttere bak seg for Borussia Dortmund i 2023, Marcus Holmgren Pedersen har spilt 630 minutter for Feyenoord i 2023, og Birger Meling har 202 minutters spill for Rennes.

* Stopper-problematikken er nevnt, offensivt ser det bedre ut, der både Martin Ødegaard (Arsenal), Fredrik Aursnes (Benfica), Alexander Sørloth (Real Sociedad), Mohamed Elyounoussi (Southampton) og Erling Braut Haaland (Manchester City) spiller mye, ofte og godt på klubblagene sine. Det samme gjør Jørgen Strand Larsen i Celta Vigo. Da får det gå at det er blitt lite spilletid på Morten Thorsby i Union Berlin (15 minutter totalt i 2023), og at (minus Bodø/Glimt) er det fortsatt lenge til den norske serien er i gang.

Kampene mot Spania (rangert som nummer 11, 25. mars) og Georgia (rangert som nummer 78, 28. mars) spilles begge på bortebane, en tøff start. Men det samme hadde Ståle Solbakken i den forrige kvaliken - Sverige og Serbia borte.

Det ga seks poeng.

Og med et klokt laguttak så er ingen ting umulig denne gangen heller.