Svekket PSG-lag tapte for Monaco

Neymar og et redusert Paris Saint-Germain-mannskap tapte 1-3 borte for Monaco i den franske toppdivisjonen lørdag.

Dermed gikk PSG på sitt annet tap denne uken etter at storklubben røk ut av den franske cupen mot Marseille onsdag. 16 år gamle Warren Zaire-Emery scoret for hovedstadslaget lørdag, mens Wissam Ben-Yedder (2) og Aleksander Golovin scoret for Monaco.

Med unntak av blant annet superstjernen Neymar var mange sentrale PSG-spillere utelatt fra kamptroppen mot Monaco. Få timer før lørdagens kamp meldte franske medier at en allerede skadeplaget PSG-tropp var rammet av omgangssyke. Superstjernene Kylian Mbappé og Lionel Messi er blant dem som sliter med skade inn mot oppgjøret mot Bayern Müncen i Champions League tirsdag.