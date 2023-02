DØD: Miroslav Blazevic er død, 87 år gammel.

«Treneren over alle trenere» er død – Miroslav Blazevic ble 87 år gammel

Den legendariske kroatiske landslagssjefen i fotball, Miroslav Blazevic, er død. Han ble 87 år gammel.

NTB

Blazevic ledet hjemlandet til en bejublet tredjeplass under VM-sluttspillet i 1998.

– Hele fotballfamilien har mistet «treneren over alle trenere» i dag», skriver Kroatias fotballforbund i sosiale medier.

Blazevic døde i hovedstaden Zagreb etter en lang kamp mot kreft.

Blazevic, med tilnavnet «Ciro» ble født 10. februar 1935. Han startet sin spillerkarriere i hjembyen Travnik i nabolandet Bosnia.

På begynnelsen av 1960-tallet begynte han å trene klubber i Sveits og flyttet i 1979 til Kroatia, som da var en del av det tidligere Jugoslavia. I Kroatia tok han over klubben Rijeka og senere Dinamo Zagreb, hvorpå han ledet sistnevnte til klubbens første seriemesterskap på 24 år.

– Dinamos seier i 1982 var kronen på verket i min trenerkarriere, sa Blazevic i 2021.

Fra 1994 til 2000 trente Blazevic landslaget i Kroatia og oppnådde en rekke imponerende triumfer, blant dem tredjeplassen i VM i 1998 i Frankrike.

Veltalende og karismatiske Blazevic forble populær i hele det tidligere Jugoslavia lenge etter at han trakk seg fra trenergjerningen i 2015.

Samtidig som legenden kjempet mot kreften i Zagreb, dedikerte Kroatias nåværende landslagssjef Zlatko Dalic fjorårets VM-bronse Qatar til ham.

– Denne er for deg, sjef. Jeg kan vinne fem medaljer, men du vil alltid forbli «treneren for alle trenere», sa Dalic etter at Kroatia slo Marokko. (NTB)