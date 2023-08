TØFT PROGRAM: For Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard, her under Community Shield-kampen som 6. august for alvor startet sesongen for den norske duoen.

Spår større interessekonflikter: − Guardiola gir egentlig blaffen i Norges landslag

MANCHESTER (VG) Rundt 100 minutter per kamp er den nye normalen. Samtidig kjemper Martin Ødegaard (24) og Erling Braut Haaland (23) på flere fronter enn før. Interessekonfliktene mellom klubb- og landslag er større enn noen gang.

Det mener to norske trenere som har erfaring fra begge leire.

Per «Perry» Joar Hansen, mangeårig klubbtrener i Norge og Sverige, samt assistenttrener på landslaget under Lars Lagerbäck, uttrykker bekymring for storklubbenes fremtidige vilje til å gi slipp på spillere til landslaget.

Det samme gjør Åge Hareide, mangeårig klubb- og landslagstrener, i dag sjef for Island.

«Ja», svarer Hareide da VG spør om han tror storklubbene blir enda mer skeptiske til å sende stjernene på landslagssamling.

– Programmet har blitt tett som hagl og det internasjonale vinduet mindre. Det er ikke mye tid til trening eller restitusjon. Jeg forstår godt at managere og klubber som investerer mye tid og penger er skeptiske, sier han.

ISLAND-SJEF: Åge Hareide, her avbildet tidligere i år.

Info Åge Hareide og Per Joar Hansen: Åge Hareide, 69 år fra Hareid. Trener i dag det islandske landslaget. Klubbtrener for: Molde, Helsingborg, Brøndby, Rosenborg, Örgryte, Viking, Malmö.

Landslagstrener for: Norge og Danmark. Per Joar Hansen, 57 år fra Namsos. Jobber som coach i IF og i det belgiske konsulentselskapet Double Pass. Der hjelper han fotballforbund og andre toppklubber, som Premier League, Bundesliga og Fifa, til å forløse sitt potensial. Klubbtrener for: GIF Sundsvall, Rosenborg, Aalesund, Ranheim, Östersund.

Landslagstrener for: Norge U21 og assistent for det norske landslaget. Vis mer

– Det er store interessekonflikter slik det har blitt nå. Det er en rovdrift på spillerne. Og det er klart alle tenker på seg selv. Fotballen er Darwins lov. En enormt egoistisk bransje. Guardiola tenker kun på City og gir egentlig blaffen i Norges landslag. Sånn er det med alle toppmanagere i verden, sier «Perry».

Selv etter en hektisk 2022/2023-sesong har belastningssituasjonen blitt større for Norges to aller største stjerner.

Det er allerede nærmest opplest og vedtatt at belastningen i hjemlig liga blir tyngre. Nye regler i Premier League fører til mer tilleggstid per kamp.

For Erling Braut Haalands del handler kommende sesong om å forsvare tre trofeer. I tillegg har han spilt mot Sevilla i supercupen. I desember skal han spille klubb-VM i Saudi Arabia. Manager Pep Guardiola har allerede uttrykt stor bekymring for hvilken vei internasjonal toppfotball er i ferd med å gå Manchester Evening News skriver denne uken at City kommer til å være mer forsiktig med Haaland enn noen gang.

Martin Ødegaard er også i en ny situasjon. Arsenal er tilbake i Champions League til høsten. Samtidig skal laget for alvor presse Haalands City i tittelkampen.

Frem til nyttår skal Norge ha tre samlinger. Den første kommer allerede andre uken i september. Ståle Solbakkens menn møter Jordan til privatkamp fire dager etter Premier League-runden. Deretter Georgia i EM-kvalifiseringskamp.

– Enda flere kamper som varer lengre. Det å spille to-tre kamper i uken, spille lørdag, kaste seg på flyet søndag og møte opp til to kamper på ni dager … Guardiola synes ikke det er noe særlig. Det skjønner alle, sier Perry.

STERKE MENINGER: Per Joar Hansen, assistent for Lars Lagerbäck (høyre), på vei til å takke Erling Braut Haaland for innsatsen i en landskamp i 2020.

Det handler om ærlig kommunikasjon mellom de to leirene i klubb- og landslag, sier «Perry», Hareide og The Times’ anerkjente fotballskribent, Henry Winter.

– Klubbene vet at landslagsfotball er viktig for spillerne, men så har Arteta og Guardiola vært opptatt av dette med belastningen. På pressekonferansene denne uken kommer City og Arsenal til å si at landslagspausen er irriterende, sier Winter til VG og fortsetter:

– Men Haaland og Ødegaard er profesjonelle. De er opptatt av hva de spiser, du ser dem ikke på forsidene, du ser dem ikke på nattklubber. De er som speidergutter basert på det jeg hører og ser. Da stoler nok klubbene på dem når de reiser neste uke.

FØLGER ENGELSK FOTBALL TETT: Henry Winter, her avbildet under Community Shield-kampen mellom Manchester City og Arsenal i august.

Hareide sier at han som Island-trener kan hente inn spilleren dersom vedkommende melder forfall. For å få deres medisinske apparat til å se hva som er galt.

Hareide tror heller ikke det er sånn at Guardiola gjør noe aktivt for at for eksempel Haaland ikke skal spille kamper for Norge.

– Mange av managerne har også vært spillere selv og vet viktigheten av de landskampene, mener Island-sjefen.

Ståle Solbakken sier til VG at han ikke tror skepsisen øker, selv med et enda heftigere kampprogram for hans to store stjerner.

– Jeg tror heller flere managere må bruke fem innbyttere i kampene hvis de mener de blir for lange. De må benytte seg av det. Så vil det gå seg til mer og mer også, med mer effektiv spilletid. Så det blir ikke den store forandringen, spår han.

– Tror du de største klubbene og managerne blir enda mer skeptiske nå som alt har blitt tøffere?

– Kravene ligger der og de slipper ikke unna. Den eneste måten å gjøre det på er å si at spillerne er skadet. Det er det mange som gjør og bruker det medisinske apparatet til det, hevder «Perry» og fortsetter:

– Det viktigste for en landslagstrener er en ærlig og fortrolig dialog med klubbene. At de setter spillerne i sentrum. Det er det viktigste.

Han understreker at han er sikker på at landslagssjef Solbakken – med sin erfaring fra FC København som spilte både hjemlig liga og i Europa – har kontroll på og forståelse for akkurat dette punktet.

– Hva tror du Mikel Arteta og Pep Guardiola tenker i sitt stille sinn når Norge skal møte Jordan i privatkamp og Georgia i kvalifisering?

– Jeg vil tro de skjønner at de ikke kan nekte hverken Martin eller Erling å bli tatt ut. Men at de henstiller landslaget å ikke bruke dem i begge kamper. Så skjønner Ståle og det utrolig dyktige medisinske apparatet at de skal sette spilleren i sentrum, sier Perry.