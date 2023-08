Snur etter kysset: − Vi har et godt forhold

Jennifer Hermoso sa at hun ikke likte kysset fra forbundssjefen i det spanske fotballforbundet. I en uttalelse snur hun.

Luis Rubiales omfavnet og ga Hermoso et kyss på kinnet under medaljeseremonien i VM. I etterkant sa Hermoso at hun ikke likte gesten fra Rubiales.

– Eeeh, men jeg likte det ikke, sa Hermoso under en livesending på Instagram, gjengitt i den spanske storavisen Marca.

Senere kom det en uttalelse fra Hermoso via det spanske fotballforbundet. Der snur hun i saken

– Det var en helt spontan gjensidig gest på grunn av den enorme gleden det gir å vinne et verdensmesterskap, sier Hermoso i kommentarer sendt til nyhetsbyrået AFP av det spanske forbundet ifølge Sky News.

– Presidenten og jeg har et godt forhold, hans oppførsel med oss alle har vært enestående, og det var en naturlig gest av hengivenhet og takknemlighet.

Forbundssjefen kaller alle reaksjonene i etterkant for idiotiske.

– Kysset med Jenni? Idioter er overalt, sa han til Radio MARCA.