Utskjelte Nadderud bytter til kunstgress

Stabæk har måtte tåle mye kritikk for kvaliteten på gresset på Nadderud stadion. Nå blir det kunstgress allerede til sommeren.

Det melder Budstikka tirsdag.

– Hvis vi kunne velge hadde det blitt lagt kunstgress der for mange år siden. Årsaken til at det ikke har blitt gjort er spydkast og friidrett. For oss ville det vært en fordel å spille og trene på samme bane, sier daglig leder Jon Tunold.

VG utvider saken.