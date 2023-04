Kommentar

NFF går en farlig vei

Seriekampen mellom Lillestrøm og Strømsgodset ble utsatt på grunn av et covid-utbrudd.

Hvis det ikke er klarere kriterier for hva som skal til for å få utsatt en seriekamp, kan norsk fotball stå foran kaos fremover.

Sykdom og skader er en iboende del av fotballen, og risikoen for at spillere er ute i kortere eller lengre perioder er en av grunnene til at topplag har et betydelig antall i stallen.

Derfor bør terskelen være veldig høy for at sykdomsfrafall berettiger at en kamp blir utsatt.

I tillegg bør terskelen være tydelig, i alle fall i en grad der det foreligger kriterier og en viss mulighet for forutsigbarhet.

I stedet virker det som om hva en liten gjeng synes, og det uten å måtte begrunne det nevneverdig overfor omverdenen, er det som avgjør når en klubb er «syk nok» til at forbundet drar i håndbrekket.

Det er en farlig vei å gå ned.

For hva skal egentlig til for at en klubb kan slippe å stille lag til en seriekamp og få spille den en annen gang i stedet?

Det er det neimen ikke godt å si, og akkurat her har norsk fotball et systemproblem.

Dessverre har kommunikasjonslinjen til Norges Fotballforbund rundt oppgjøret mellom Lillestrøm og Strømsgodset bidratt mer til å forvirre enn forklare.

Det er til å forstå at Lillestrøm-styreformann Morten Kokkim reagerer på saksbehandlingen bak avgjørelsen om at kampen ikke kunne spilles som planlagt 2. påskedag.

Redegjørelsen NFF har gått ut med i offentligheten fremstår i beste fall vag. Det er heller ikke veldig beroligende at de er opptatt av å ta «dialogen med Kokkin internt», i stedet for å forklare tydelig i offentlighet.

Det er nemlig slik at langt flere interessenter enn LSK-sjefen har en berettiget interesse av å få presis informasjon om både hva som har skjedd, og hvilke faktiske spilleregler som råder når sykdom rammer toppklubber.

Det er legitimt å ha ulike syn på når det er urimelig å kreve at det stilles lag.

Men hvis en kamp blir utsatt uten at avgjørelsen fremstår tilstrekkelig begrunnet, i tråd med regelverk og tidligere praksis, vil det fort oppstå betydelig usikkerhet rundt neste sving.

Forrige sesong opplevde vi at Branns kvinner fikk avvist en søknad om å få utsatt en seriekamp etter et covid-utbrudd i troppen, mens Kristiansund fikk matcher influensa-utsatt.

Mye er også sagt og skrevet om hvordan NFF løste cupfloken, da Bodø/Glimt fikk «walkover» mot AaFK i cupen, da et utbrudd kolliderte med en krevende kalender.

Det er ikke rart om ulike aktører klør seg i hodet over hva man egentlig skal forholde seg til. Den nevnte Kokkim stiller flere presise spørsmål som fortjener konkrete svar, ikke abstrakte begreper à la en «forholdsmessig vurdering av situasjonen i laget».

Hva betyr egentlig det? Kanskje er det lurt å gå tilbake til å tallfeste et antall.

Det fremstår i alle fall ikke heldig omtalt være prisgitt hva et utvalg mener fra sak til sak, uten at klare nok prinsipper eller gjerdestolper foreligger, etter at avgjørelser underbygges skikkelig.

Regelverket tilsier at «Lag i elleverfotball som på grunn av sykdom ikke disponerer et tilstrekkelig antall spilleberettigede spillere til en kamp, kan etter søknad få utsatt kamp.»

Men hva som ligger i et tilstrekkelig antall, er det mulig å tolke på ulikt vis.

Avgjørelsesmyndigheten ble altså lagt til det såkalte «spilleplanutvalget», og det ble innhentet en uavhengig medisinsk vurdering.

Vi utenforstående kjenner ikke til alle detaljer i saken, og det er følgelig grunn til å være varsom med å si noe kategorisk om valget var riktig eller galt.

Men selve prosessen fremstår uansett kritikkverdig. Det er rart at NFF ikke ser hvor viktig det er å begrunne kontroversielle valg på en klarere og tydeligere måte.

Det er helt forståelig at LSK etterlyser en mer utførlig skriftlig dokumentasjon, i en sak som rammer arrangøren såpass hardt som denne tross alt gjør.

Nå er spørsmålet hva som skjer ved neste sykdomsutbrudd i en toppklubb, etter at Norges Fotballforbund har åpnet en dør som fort kan kile seg skikkelig fast.