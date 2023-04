I GODSET: Jonatan Braut Brunes i aksjon for drammenserne mot Odd forrige sesong.

Coronautbrudd i Godset - seriestarten i fare

10 Strømsgodset-spillere har testet positivt for covid-19. Det bekrefter klubben overfor VG.

– Jeg kan bekrefte at vi har positiv covid-test på 10 spillere i troppen. To nye senest i dag. Utover det ønsker jeg ikke gå mer i detalj fordi situasjonen per nå er uoversiktlig, sier daglig leder Magne Nilsen til VG.

Etter en flere måneder lang opptreningsfase skal Strømsgodset åpne Eliteserien mot Lillestrøm mandag ettermiddag. Nå er det svært usikkert hva som skjer med den etterlengtede kampen.

Strømsgodset havnet på 12. plass forrige sesong. Siden den gang har klubben byttet trener - til Jørgen Isnes.

