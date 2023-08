BEKYMRET: Jürgen Klopp og Liverpool har vært aktive på overgangsmarkedet denne sommeren.

Klopp fortviler over Saudi-Arabias overgangsvindu: − Det er ille

Kjøpefesten blant de saudiarabiske fotballklubbene vekker stadig mer bekymring. Liverpool-sjef Jürgen Klopp reagerer særlig på overgangsvinduets lengde.

I den saudiarabiske toppdivisjonen kan klubbene nemlig kjøpe spillere helt fram til 20. september, mens de engelske lagene må være ferdighandlet innen 1. september. Det kan i så fall bety at flere klubber kan miste spillere uten å ha muligheten til å erstatte dem.

– Det verste er at overgangsvinduet i Saudi-Arabia er åpent tre uker lengre. I Europa er det på ingen måte hjelpsomt. Uefa eller Fifa må finne en løsning på det, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp på en medieseanse gjengitt av BBC.

Liverpool har allerede sluppet flere profiler til saudiarabisk fotball i løpet av sommeren. Først forsvant Roberto Firmino til Al-Ahli etter at kontrakten løp ut, før også Jordan Henderson (Al-Ettifaq) og Fabinho (Al-Ittihad) tok farvel.

– Akkurat nå er påvirkningen enorm, sier Klopp videre.

Det saudiarabiske investeringsfondet PIF, som allerede eier Premier League-klubben Newcastle, overtok i juni aksjemajoriteten i klubbene Al-Nassr, Al-Ittihad, Al-Ahli og Al-Hilal.

Etter at Riyad Mahrez forlot Manchester City til fordel for Al-Ahli forrige uke, uttalte trener Pep Guardiola at den saudiarabiske overgangsaktiviteten påvirker markedet.

– Da Cristiano (Ronaldo) dro som den eneste for et halvt år siden, trodde ingen at så mange spillere skulle følge etter. Vi er nødt til å passe på utviklingen, sa spanjolen.