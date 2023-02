PÅ NYE EVENTYR: Den gamle Ajax-trioen Lisandro Martínez, Erik ten Hag og Antony gjenskapte en feiring fra tidligere etter ligacuptriumfen.

Ten Hag med klar beskjed til spillerne etter ligacuptriumfen: − Han er en vinner

Manager Erik ten Hag (53) sender en advarsel til spillerne etter lagets første trofé siden 2017. Kjenner av Manchester United-manageren tror at bakgrunnen hans er en nøkkel til suksessen.

Den engelske ligacupen har tidvis slitt med et dårlig rykte, men det var det ingenting som tydet på da Manchester United-spillerne feiret triumfen på Wembley.

Først på banen, deretter på tribunen og til slutt på podiet ute på gressmatten: Det var liten tvil om at søndagens triumf var av stor betydning for Manchester United-spillerne.

Samtidig kjemper Manchester United om mer suksess på tre ulike fronter: Allerede onsdag spiller de åttedelsfinale i FA-cupen når West Ham kommer på besøk.

I Premier League er klubben åtte poeng bak ligaledende Arsenal før rivaloppgjøret mot Liverpool på søndag, mens spanske Real Betis i åttedelsfinalen i Europa League neste helg.

– Vær glade, ja. Vær glade i 24 timer, men ikke vær tilfredse, fordi tilfredshet fører til latskap, sier Erik ten Hag etter 2–0-seieren, ifølge The Independent.

VG har snakket med nederlandske Dennis Demmers, som var assistent da Erik ten Hag hadde sin første trenerjobb i Go Ahead Eagles. Manchester United-managerens beskjed er i tråd med beskrivelsene av 53-åringen, som har med seg en verdifull bakgrunn fra hjemstedet Haaksbergen, ifølge Demmers.

– Han er en vinner. Han ønsker å vinne hver eneste kamp. Han krever at alle skal gi hundre prosent hver eneste dag, og sånn er det også i hjembyen hans. Når man vinner så kan man nyte det et par timer, men deretter starter man fra null og ser fremover. Dette er han veldig god på, sier Demmers til VG.

I et åpent brev til supporterne er Manchester United-manageren også inne på tematikken, og at de skal jobbe hardt for å oppleve flere øyeblikk som søndagens finale:

Erik ten Hag er ingen typisk arbeiderklassemann. Han kommer fra en svært velstående familie. Mens familien driver et stort eiendomsfirma, har Manchester United-manageren helt siden tiden som spiller vært bestemt på at han skulle satse på en karriere som fotballtrener.

– Han tok steg for steg i et rolig tempo. Han så ting og tok det med seg, sier Demmers, som nå jobber som UEFA Pro-instruktør og analysesjef på det nederlandske landslaget.

– Ser du et Erik ten Hag-lag i Manchester United nå?

– Ja, ja, ja! svarer han klart og tydelig – før han begrunner:

– Det første man ser er energien i laget. Han er den første som kommer på trening og den siste som drar hjem. Han jobber hardest av alle og er et eksempel til etterfølgelse for resten av klubben, laget og alle sammen.

Demmers roser blant annet håndteringen av Cristiano Ronaldo, men han er ikke overrasket.

– Han er en veldig ærlig person – og veldig, veldig tydelig i alt han gjør. Han snakker med alle og er interessert i alle spillerne, ikke bare startelleveren, men alle i troppen. Han har også et veldig godt øye for unge og nye spillere når det gjelder å utvikle dem, så alle føler seg som en del av laget. Det er ingen som tenker at «han er manager, men han kjenner meg ikke».

– En annen ting er måten å spille på. Det er sånn han er: Han vet akkurat hva han vil ha. Han er veldig dyktig på å analysere motstanderen og legge en plan. Han er veldig sterk taktisk. Det handler ikke om de store tingene, men detaljene. Det kan være hvor det er rom på banen, hvor motstanderens svakheter er, men også hvilken spiller han velger om det er jevnt imellom én eller to.

Han trekker frem utviklingen til Marcus Rashford som et eksempel på hvordan spillerne blir bedre. Når det gjelder spillestil handler det defensive om struktur, mens spillerne får mer frihet offensivt innenfor gitte rammer.

Ten Hag fikk tidlig kallenavnet «Mini-Pep» ettersom begge er skallet. En av United-managerens tidligere elever tror at 53-åringen også lærte mye av spanjolen da de begge jobbet i Bayern München, hvor ten Hag hadde ansvaret for Bayern II.

LIVERPOOL-FORTID: Jan Kromkamp fikk 18 kamper under Rafa Benitez’ ledelse. Han har også spilt i AZ, Villarreal, PSV og Go Ahead Eagles.

Jan Kromkamp, som fikk elleve kamper for det nederlandske landslaget, hadde ten Hag som trener to ganger: Først som assistent under Fred Rutter i PSV, deretter som hovedtrener i Go Ahead Eagles.

– Han har tatt riktige steg hele veien. Jeg ser mange trenere som tror de kan ta steget med en gang fordi de var gode spillere, men det er noe annet å være en god trener. Derfor tror jeg at det er klokt å starte på lavere nivå og tilegne seg erfaring, og først når man er klar så kan man trene en stor klubb som Manchester United, sier Kromkamp til VG.

Både Kromkamp og Demmers forteller at ten Hag var svært opptatt av det fysiske. Til tross for skral økonomi ønsket han å profesjonalisere Go Ahead Eagles. Blant annet fikk han installert noen enkle apparater for å få i stand en egen gym. I tillegg kjøpte han inn solsenger som spillerne kunne slappe av på mellom øktene.

Den nederlandske treneren var så seriøs at spillerne spøkte om det seg i mellom. Ti år senere har han vunnet sitt første trofé med Manchester United.

– På den tiden var det umulig å forestille seg. Det er noen ting man ikke kan se for seg, men som bare skjer, sier Kromkamp.