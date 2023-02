Kommentar

Liverpools fall: Kan han gjøre det igjen?

HVA TENKER HAN? Jürgen Klopp har mye å gruble på for tiden.

Er det mulig for én mann å gjenreise Liverpool to ganger?

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Liverpool skulle løfte seg etter 2–5-ydmykelsen mot Real Madrid, men ligger fortsatt nede etter frustrerende 0–0 borte mot et Crystal Palace-lag som ikke har vunnet på ni forsøk i 2023.

Dette så ikke ut som et lag på desperat Champions League-jakt, og etter å ha spilt tre av de fem siste finalene er det stor fare for at Liverpool ikke får være med neste høst.

Hvordan kunne det gå så galt?

Klopp kom inn Anfield-døra høsten 2015 og prediket at «tvil må bli til tro» og presenterte seg som «The normal One». Han har vært langt unna det, Klopp har vært unik.

Med tanke på hvor klubben var da han kom, er det nesten uvirkelig at Liverpool har vunnet ligaen, FA-cupen, ligacupen og Champions League, og i tillegg endt ett poeng bak mektige Manchester City to ganger og tapt Champions League-finalen for enda mektigere Real Madrid to ganger.

Forrige sesong ble det to cuptriumfer, Liverpool var ett poeng bak Manchester City i serien og ett mål bak Real Madrid i Champions League-finalen.

Denne sesongen skulle laget kjempe på alle fronter nok en gang. Før februar er over er det knapt noen fronter igjen.

STARTEN: Jürgen Klopp på sin første pressekonferanse som Liverpool-manager, i oktober 2015.

Tro er blitt til tvil, og når Klopps høyintensitetsfotball ikke fungerer, når spillerne ikke lenger jager klokt og samlet, da er det en ekstra sårbar stil. Liverpool har nesten bare dette giret og når presset ikke fungerer blir alle litt dårligere. Det blir ekstra synlig at enkelte spillere ikke har individuelle ferdigheter på det aller øverste nivået, og da kan fallet bli brutalt og kaotisk, som mot Real Madrid, fem baklengs på tre kvarter.

Liverpool spilte 63 kamper i forrige sesong og slapp inn mer enn to mål to ganger: 3–3 mot Brentford og Benfica. Totalt antall baklengs: 48.

Liverpool har spilt 36 kamper denne sesongen og allerede sluppet inn mer enn to mål åtte ganger. Totalt antall baklengs: 47.

Klopp har kjent på noe lignende før. Han hadde kjempesuksess i Mainz, men endte med å rykke ned. Han hadde kjempesuksess i Dortmund, men gikk fra Champions League-finale til å ligge sist i Bundesliga på halvannet år. Etter syv år var det over for Klopp i begge disse klubbene.

Syv år og snart fem måneder ut i sin Liverpool-tid står han overfor en av sine aller største utfordringer. En ting er å komme inn i en ny klubb med nye tanker og alle muligheter til å bygge opp noe nytt med voldsom glød. En annen ting er å se at det du har bygd opp har rast sammen og jobben må starte på nytt, med mye mindre penger enn konkurrentene.

TOMME BLIKK: Jürgen Klopp og Mohamed Salah.

Han høres motivert ut, og det vil være idioti å avskrive Jürgen Klopp. Men orker han? Orker omgivelsene? Suksessen er hans fiende nå, alt Liverpool gjør vil sammenlignes med det fantastiske han har levert de seneste sesongene.

De defensive skrekktallene forteller mye om havariet denne sesongen:

Liverpool tapte kun fire av de 63 kampene i forrige sesong, alle ettmålstap.

Liverpool har tapt 11 av 36 denne sesongen, de to siste i ligaen 0–3 mot Brighton og Wolverhampton og og altså en kjempesmell i Champions League.

På pressekonferansen foran lørdagens møte med Crystal Palace fastslo Jürgen Klopp at det selvsagt kommer til å skje ting på overgangsmarkedet til sommeren. En aldrende spillerstall må renoveres. Det gjenstår å se hvor mye penger han får å leke med.

«Denne klubben kaster ikke ut penger for å se om det fungerer eller ikke. Våre kjøp må treffe, og det gjør det ekstra vanskelig at vi ikke kan hente fire spillere før vi vet hvem som vil forlate klubben,» uttalte Klopp fredag formiddag.

Siden hans første sommerovergangsvindu i 2016 har ni klubber brukt mer netto på kjøp og salg av spillere enn Liverpool (se faktaboks). Listen toppes av Manchester United, med et nettoforbruk oppunder ti milliarder norske kroner.

Liverpool har brukt tre milliarder netto, mindre enn Wolverhampton, Aston Villa og West Ham.

Og Liverpool har brukt stadig mindre under Klopp, sammenlignet med resten. De siste tre årene, etter Champions League-triumfen i 2019, har hele tolv klubber brukt mer netto, blant dem Southampton, Leeds og Nottingham Forest.

39 spillere er hentet i hans tid, de fleste for beskjedne summer, rundt en fjerdedel kan omtales som store suksesser. En håndfull har vært med i alle de store Klopp-sesongene og står igjen som klubbgiganter: Sadio Mané, Mohamed Salah, Alisson Becker, Virgil van Dijk og Andy Robertson.

Info Så mye har PL-klubbene kjøpt for de siste årene Bruttomilliarder i norske kroner brukt på spillere siden sommeren 2016: 1. Chelsea 17,8 2. Manchester City 13,5 3. Manchester United 12,8 4. Arsenal 10,4 5. Liverpool 8,3 Nettomilliarder siden 2016 (differensen mellom kjøp og salg): 1. Manchester United 9,9 2. Chelsea 9,1 3. Manchester City 7,2 4. Arsenal 7,1 5. West Ham 4,8 6. Tottenham 4,7 7. Newcastle 4,2 8. Wolverhampton 4,1 9. Aston Villa 3,6 10. Liverpool 3,0 Bruttomilliarder siden sommeren 2019: 1. Chelsea 11,2 2. Manchester United 7,7 3. Manchester City 6,8 4. Arsenal 6,7 5. Tottenham 5,8 6. Aston Villa 5,4 7. West Ham 4,9 8. Wolverhampton 4,7 9. Newcastle 4,7 10. Leeds 3,6 11. Liverpool 3,4 Nettomilliarder siden sommeren 2019: 1. Chelsea 6,7 2. Manchester United 6,1 3. Arsenal 5,2 4. Newcastle 4,3 5. Tottenham 4,2 6. West Ham 3,5 7. Aston Villa 3,3 8. Wolverhampton 2,6 9. Manchester City 2,5 10. Leeds 2,1 11. Nottingham Forest 1,9 12. Soutampton 1,8 13. Liverpool 1,6 Kilde: Transfermarkt Alle summer beregnet etter dagens kurs. Vis mer

De siste årene har Liverpool lykkes stadig dårligere på overgangsmarkedet, delvis på grunn av skader, og slikt merkes ekstra når det hentes færre spillere enn konkurrentene. Innertier har det strengt tatt ikke blitt siden Alisson Becker kom fra Roma sommeren 2018.

Nå må Liverpool treffe igjen. Jürgen Klopp må overgå seg selv, men uansett hva som skjer vil hans prestasjon i Liverpool stå igjen som en av de mektigste i den moderne engelske fotballen.