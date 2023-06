BRANN-JUVELER: Bård Finne og Felix Horn Myhre feirer 2-målet i cupsemifinalen borte mot Stabæk i april.

Frykter at Brann-laget rakner: − Vil være katastrofe

Etter en fantastisk vårsesong er en rekke Brann-spillere brennhete på overgangsmarkedet.

– Som Brann-supporter ligger det alltid en grunnleggende usikkerhet for at alt skal gå galt, men samtidig er vi utstyrt med urealistisk optimisme.

– Nå er Brann på et sted sportslig og økonomisk de ikke har vært på veldig lenge, sier Knut Høibraaten entusiastisk til VG før duellen mot Viking.

Den tidligere fotballagenten er fast innslag i Brann-podkasten «Ballspark».

Cupmesterskap og festfotball fra Bergens fotballhelter skaper glede – og bekymringer.

For venstreback David Møller Wolfe er allerede solgt til AZ Alkmaar for rundt 30 millioner kroner, og midtbanespiller Mathias Rasmussen går trolig til belgiske Union Saint-Gilloise for mellom 13 og 15 millioner kroner.

TIDLIGERE AGENT: Knut Høibraaten skrev bok om sitt liv som fotballagent - her avbildet i 2014.

– Salget av Wolfe er et eventyr, men at Rasmussen også selges er litt leit. Han har vært uhyre viktig, og stallen er tynn, sier Høibraaten vel vitende om alle ryktene som svirrer rundt flere av spillerne.

– Ole Didrik Blomberg er perfekt i alder og har vært fryktelig god. Bård Finne er bedre enn noen gang, og Felix Horn Myhre har vært enorm. Jeg vet ikke om konkret interesse, men skjønner at det kommer.

– Hva skjer dersom Brann selger enda flere nå i løpet av sommeren?

– Det vil være katastrofe! De skal spille i Europa igjen og må beholde stammen i dette laget.

Tynn stall

Finne har ni seriemål så langt, og scoret i cupfinalen. 28-åringen ble nylig belønnet med landslagsplass, og er hetere enn noen gang.

– Han er heldigvis ikke i den mest attraktive alderen. Jeg tror, og håper, at det må noe ekstraordinært til for å lokke ham bort fra Brann. Det er komplett krise hvis de selger ham – da selger de seg ut av alt, slår Høibraaten fast.

Info De siste obligatoriske «vestlandsderbyene»: Okt. 2021: Brann – Viking 0–2 Mai 2021: Viking – Brann 3–1 Des. 2020: Viking – Brann 2–0 Juni 2020: Brann – Viking 3–0 Des. 2019: Brann – Viking 1–5 April 2019: Viking – Brann 2–1 Aug. 2017: Viking – Brann 2–4 April 2017: Brann – Viking 1–1 Sep. 2016: Brann – Viking 0–0 April 2016: Viking – Brann 0–1 Alle oppgjørene er i serien. Viking har vunnet fem, Brann tre – målforskjell i 17–12 i favør Viking. Vis mer

Tidligere Brann-kaptein, og nå fotballekspert i NRK, Carl-Erik Torp understreker at stallen trener Eirik Horneland råder over er veldig tynn.

– De har en stor jobb med å håndtere interessen for spillerne som har imponert, for de tåler ikke at flere forsvinner nå. Det er vanskelig å erstatte dem også, sier Torp til VG.

– På benken har de en del unge talenter, men det blir for mye å forvente at de skal levere umiddelbart, mener Torp – som i tillegg til Finne trekker frem Horn Myhre.

STERK SESONG: Felix Horn Myhre i aksjon mot Stabæk og Kasper Høgh i april. 24-åringen hylles av de fleste som følger Brann.

– Han var høyreback i 1. divisjon og har tatt midtbanerollen på imponerende vis. Han har blomstret, og blir enda viktigere fremover, sier Torp.

Høibraaten slår fast at Horn Myhre akkurat nå er blant eliteseriens beste midtbanespillere.

– Etter min mening har bare Hugo Vetlesen vært bedre. Vi prøver å holde han litt hemmelig her i Bergen, men det er ikke så enkelt.

– Hvem er drømmesigneringen din for Brann i løpet av sommeren da?

– Det var spesielt å se Jens Petter Hauge i Brann-drakt på Instagram her. Hadde han kommet på lån ville det vært helt fantastisk, sier Høibraaten.

– Jeg regner med at Horneland og sportslig leder Jimmy Nagel Jacobsen har noen skikkelige «røvere» på vei inn, sier han entusiastisk.

