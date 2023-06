Nederlandsk fotballstjerne dømt til fengselsstraff for å ha knivstukket fetteren sin

Fotballspilleren Quincy Promes (31) er dømt til fengsel i halvannet år for grov vold etter å ha brukt kniv i en krangel i en bursdagsfest i 2020, melder NOS.

Dermed må mannen med 50 landskamper for Nederland sone i hjemlandet. Promes bor nå i Russland, der han spiller for Spartak Moskva.

Kringkasteren NOS skriver at retten i Amsterdam har funnet ham skyldig i grov vold etter en episode på en bursdagsfest sommeren for tre år siden. Promes knivstakk fetteren sin i beinet, angivelig som følge av en gammel krangel om et stjålet halssmykke.

Han ble først tiltalt for drapsforsøk, men tiltalen ble senere endret til å gjelde grov vold. Statsadvokaten hadde lagt ned påstand om to års fengsels for fotballstjernen. Promes var ikke selv til stede i rettssalen.

Blant bevismaterialet mot Promes var lydopptak fra avlytting mot ham i en annen straffesak. Den mangeårige landslagsspilleren er nemlig siktet for å ha deltatt i import av over 1300 kilo kokain til Nederland i 2020.

Promes har nektet for å ha vært innblandet i smuglingen.

