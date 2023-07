FERDIG ETTER SESONGEN: André Hansen gir seg i Rosenborg etter sesongen.

Adressa: Gir seg i RBK etter sesongen

Keeperkjempen André Hansen (33) gir seg i Rosenborg etter sesongen. Det bekrefter keeperen selv til Adresseavisen.

– Jeg har kommet til det punktet at det nærmer seg å takke for seg. Det er et passende tidspunkt. Men dette er ikke noe avskjedsintervju, altså. Det får vi ta når sesongen er over, sier Hansen til Adressa.

Dermed er et åtte og et halvt års langt opphold i Trondheim i ferd med å ta slutt. Keeperen har fem måneder igjen av kontrakten, og har fortalt klubben at han ikke kommer til å forlenge.

Det skal ligge både sportslige og familiære grunner til at han nå takker for seg i Rosenborg.

– Når man har vært et sted så lenge, opplever man både gode og mindre gode tider. Utover dette ønsker jeg ikke å definere den sportslige vurderingen så mye nærmere. Dersom noen i RBK ønsker å diskutere med meg, tar jeg gjerne en kaffe. Men da tar jeg det internt, sier Hansen til avisen.

Hansen er selv fra Oslo og har en samboer fra Skien. Han bekrefter at det vil være aktuelt å komme seg nærmere hun og barnet de har sammen.

Keeperen står med elleve kamper med flagget på brystet. Han har gitt seg på landslaget.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post