Kommentar

En bragd Norge kan lære av – en drøm av en engelsk finalevei

Av Trond Johannessen

SOMMERFEST: Keeper Yann Sommer reddet Kylian Mbappés straffe og var hovedpersonen i den elleville feiringen etter seieren over Frankrike. Foto: REUTERS

Dødens gruppe er død. Hva er EM uten Mbappé, Pogba og Ronaldo?

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Veldig mye.

Flere av de aller største stjernene er kanskje borte, men det er ikke slik at de fleste av toppnasjonene er det samme. Tvert imot.

Seks av de ni høyest rangerte lagene i Europa er blant de åtte i kvartfinalene som starter fredag kveld, Ukraina (nummer 16) og Tsjekkia (nummer 21) er de tydeligste outsiderne.

Det spesielle er at vinnerne av de tre siste mesterskapene er ute, de tre som var i samme gruppe. Men Tyskland har surret lenge og kom ikke engang forbi gruppespillet i forrige VM, Portugal møtte formidabel motstand i Belgia og Frankrike er den eneste stormakten som virkelig rotet seg bort.

EM er fattigere uten den regjerende verdensmesteren, men bragden i Bucuresti gjorde mesterskapet rikere.

STORHETER BORTE: Cristiano Ronaldo og Kylian Mbappé fortvilte etter 8-delsfinalene. Nå fortsetter EM uten mesterskapets to største navn. Foto: EPA og REUTERS

Den løftet hele EM, og selv om man skal være forsiktig med å trekke masse sammenligninger til Norge: Ståle Solbakken og hans medhjelpere, særlig Brede Hangeland, har snakket en god del om at de norske spillerne er litt for «snille gutter», de vil ha mer «kontrollert galskap» på banen og sånn sett er EM som en lang instruksjonsvideo å regne.

Den norske leiren kan for eksempel kikke nærmere på Sveits’ heroiske opphenting mot Frankrike. Her var det ikke mye snille gutter, det var ukontrollert galskap, tøffhet, intensitet og fryktløshet i møtet med det alle trodde var overmakten.

SLIK SPILLES KVARTFINALENE Her er EM-kvartfinalene:

Fredag:

18.00 Sveits – Spania i St. Petersburg

21.00 Belgia – Italia i München

Lørdag:

18.00 Tsjekkia – Danmark i Baku

21.00 Ukraina – England i Roma Vis mer

Kevin Mbabu fra Wolfsburg kom inn og jagde ned franskmenn på høyrekanten, slo et fantastisk innlegg til Haris Seferovic' og hans ville blikk etter 2–3-reduseringen var som å se Haaland i Dortmund. Så kom Mario Gavranovic inn, mannen som er 31 og har vært gjemt bort i den kroatiske ligaen de fem siste årene.

FOR EN GLØD: Haris Seferovic' og Sveits lot seg ikke skremme av de franske storfavorittene. Foto: JUSTIN SETTERFIELD / X01348

Det spiller ingen rolle hvor han er til daglig når hanfår på seg landslagsdrakten. I den har han sterke 15 mål 34 kamper, og Gavranovic fra Dinamo Zagreb vendte bort Kimpembe fra PSG og banket inn det litt uvirkelige 3-3-målet i siste minutt. Et magisk øyeblikk og den sveitsiske avisen Blick kåret straffetriumfen som fulgte en halvtime senere til den største i landets fotballhistorie, sveitsernes svar på Norge-Brasil.

Nå venter Spania, som måtte ha ekstraomganger for å rydde opp etter at Kroatia også kjempet seg fra 1–3 til 3–3. Spania skal normalt ha flere strenger å benytte seg av, grunnmuren er stødigere. Sveits må hente frem noe ekstra en gang til. Spørsmålet er om de kan klare en ny kraftanstrengelse, det uten sin suspenderte kapteinspådriver Granit Xhaka?

Det blir sikkert jevnt, som det ofte er på dette nivået. Da lagene møttes i Nations League i fjor ble det 1–0 til Spania i den første kampen og 1–1 i den andre, etter en sen spansk utligning. 65–35 i spansk favør.

KLAR IGJEN? Kevin De Bruyne måtte forlate banen etter en skade mot Portugal. Er han i startoppstillingen til landslagssjef Roberto Martínez (til venstre) fredag kveld? Foto: REUTERS

Belgia–Italia: Det nærmeste kvartfinalene kommer en finale. Belgia har sett litt traurig ut, men belgierne er ikke «verdensener» uten grunn og har kanskje de to største stjernene som er igjen i EM. Kevin De Bruyne sliter med skader og mye ansvar havner på Romelu Lukakus brede skuldre.

«EM-RANKINGEN» Slik er EM-nasjonene rangert, basert på FIFA-rankingen (nasjoner i versaler er i kvartfinalen):

1) BELGIA, 2) Frankrike, 3) ENGLAND, 4) Portugal, 5) SPANIA, 6) ITALIA, 7) DANMARK, 8) Tyskland, 9) SVEITS, 10) Kroatia, 11) Nederland, 12) Wales, 13) Sverige, 14) Polen, 15) Østerrike, 16) UKRAINA, 17) Tyrkia, 18) Slovakia, 19) Ungarn, 20) Russland, 21) TSJEKKIA, 22) Skottland, 23) Finland, 24) Nord-Makedonia. Vis mer

Belgia har skapt for lite og sluppet til for mye, 6–22 i avslutninger mot Danmark, 6–24 mot Portugal. Slik kan det neppe fortsette mot voldsom italiensk entusiasme. Samtidig: Dette blir Italias største test på lenge, og Mancinis lag trengte offsidemarginer med seg og ekstraomganger for å få bort Østerrike. En 50–50-kamp uten De Bruyne, med ham på banen får Belgia et lite favorittstempel.

Tsjekkia–Danmark: Ser vi på rankingen er Danmark stor favoritt: Nummer ti i verden mot nummer 40, nummer syv i Europa mot nummer 21. Men heller ikke denne kampen er matematikk, og i fysikk er Tsjekkia minst like gode. Tsjekkernes nedkjemping av et rufsete Nederland har gitt dem selvtillit nok til å kjenne at en semifinale på Wembley slett ikke er umulig.

FØLGER EM: Trond Johannessen.

Danmark flyter også på en bølge av entusiasme, Joakim Mæhle og Mikkel Damsgaard er nye yndlinger, Pierre-Emile Højbjerg bestemmer på midten, Kasper Dolberg sto frem da han trengtes. Danskene skal normalt ha litt mer finesse og er 60-40-favoritt.

Ukraina–England: Vinner England over Ukraina i Roma og Danmark eller Tsjekkia på Wembley, er de i sin første finale siden 1966. En bedre finalevei er det vanskelig å ønske seg.

Det engelske laget sprudler kanskje ikke voldsomt, men slipper heller ikke inn mål, ingen i EM, bare ett på de ti siste kampene (ni seire). Fire av de seks siste kampene er vunnet 1–0, men det er sjelden slik at målet jages inn i sluttminuttene. England tar ledelsen og lukker igjen. Solid. Ukraina har noen klassespillere og et bra toppnivå, men det har vi bare sett i små glimt i EM.

Det er muligens å ta i litt, men 85–15 i engelsk favør føles ikke feil. På den annen side: Er det noen som kan dumme seg ut i et stort mesterskap, er det jo England.