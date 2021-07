SAMSTEMT: Tre av Norges mest profilerte dommere - Rohit Saggi, Ola Hobber Nilsen og Espen Eskås - mener VAR er fremtiden, også i norsk fotball. Foto: NTB: Tor Erik Schrøder, Terje Pedersen, Svein Ove Ekornsvåg

Profilert toppdommer om VAR: − Norsk fotball står ved et veivalg

TV 2 har tilbudt en VAR-løsning for norsk fotball når de overtar rettighetene i 2023. Tre av Norges mest profilerte kampledere mener dommer-Norge er samstemt.

Andreas Hellenes

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg er for VAR (videoassisterende dommer). Jeg vil at kamper skal avgjøres på så rettferdig vis som mulig, slår den profilerte eliteseriedommeren Rohit Saggi (29) fast overfor VG.

Saggis oppfatning er at det er så godt som unison enighet blant de norske dommerne: De ønsker VAR velkommen til norsk fotball.

Oppfatningen får ytterligere grobunn fra kollegialt hold:

– Jeg vil jo påstå at det er så godt som unison enighet, men nå har vi ikke akkurat hatt noe rådslag hvor vi har satt oss ned og stemt over det. Men jeg vil både tro og anta at vi som er dommere i Eliteserien er veldig positive til VAR, sier meddommer Espen Eskås til VG.

– Vi skal mange år tilbake til det var delte meninger blant norske dommere om VAR. De siste to-tre årene har det vært samlet enighet, skriver dommer Ola Hobber Nilsen på SMS til VG.

ERFAREN KAMPLEDER: Dommere blir ofte kritisert for kontroversielle avgjørelser. Erfarne Saggi mener det er umulig å alltid ha alt riktig - og at det er en av flere grunner til at Norge trenger VAR. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Eskås mener han har sett en positiv tendens i fotball-Norge, der flere og flere anerkjenner VAR som et fotballprosjekt - og ikke et dommerprosjekt. Eskås viser til VGs ferske VAR-undersøkelse der 10 av 15 eliteseriekapteiner svarer «ja» til at VAR bør innføres i Norges øverste divisjon.

– Det er en investering verdt å ta, selv om det koster mye penger. Vi dommere ser at vi kan være så gode vi bare vil, men det er en rekke avgjørelser som må tas på skjønn og fra der vi står posisjonert på det gitte tidspunkt. Det er umulig å alltid ha alt riktig, innrømmer Saggi.

Han legger ut om sine tre hovedargumenter for at VAR bør innføres:

– For det første at rettferdigheten skal seire. For det andre at fotballen blir mer og mer teknologisk, og dersom den norske ligaen skal være attraktiv så må vi være «fremme i skoene» og henge med på utviklingen. For det tredje for norske dommeres utvikling; vi blir ikke spurt om å ta internasjonale oppdrag som krever VAR, fordi vi ikke har tilstrekkelig mengdetrening med systemet.

På det siste punktet får dommer-Norge sympati av Vålerenga-kaptein Jonatan Tollås Nation. Han har vært den klareste VAR-stemmen i norsk fotball den siste tiden:

– Som fotballspiller kan jeg selv tenke meg hvordan det hadde vært dersom det ikke var mulig å kvalifisere seg til Europa. Det hadde vært veldig demotiverende.

– Man har jo en drøm om å dømme de største og mest prestisjetunge oppgjørene, men den muligheten forsvinner når man ikke har VAR-kurs, sukker Saggi.

Han understreker også at norske dommere er fullt klare over at VAR alene ikke utgjør årsaken til at norske dommere ikke dømmer regelmessig på fotballens største scene Champions League, men han synes likevel det er leit at man ikke har muligheten.

Blant norske dommere er det kun Espen Eskås og Svein Oddvar Moen som har VAR-kurs per nå.

SPRER SEG: VAR brukes i flere og flere ligaer. På nåværende tidspunkt bruker omtrent halvparten av UEFAs 55 nasjoner VAR. Også de store internasjonale turneringene som Champions League og Europa League (etter gruppespillet) bruker systemet. Foto: DAVID RAMOS / POOL

– VAR-motstandere sier videosystemet dreper spontaniteten fotballen byr på. Hva svarer du til det?

– Norsk fotball står på en måte ved et veivalg. Vil man leve med spontaniteten, men ta sjansen på at rettferdigheten ikke alltid seirer? Eller vil man tape noe av spontaniteten, men alltid få riktig seierherre? spør Saggi og viser vei:

– Hvis du ser til EM nå, og hvordan VAR blir brukt der, så er det samme protokoll som den vi ønsker å få til Norge. I mine øyne gjør denne protokollen at vi fortsatt kan se spontaniteten, men likevel etterprøve dommeravgjørelsene.

Saggi innrømmer også at han har sett dårlig bruk av VAR, men vil ikke gå inn på hvor.