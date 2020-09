TRENGER TID: Vidar Örn Kjartansson på Vålerenga-trening denne uken. Han kjøres ekstra hardt for å komme i kampform. Foto: Gisle Oddstad

Kjartansson sjokkerte Rekdal: – Du måtte se det for å tro det

VALLE (VG) Vidar Örn Kjartansson (30) er kritisk til egne karrierevalg. Han vedgår at han som ung gikk etter penger. Det kan ha kostet ham mesterskap for Island.

Nå er han tilbake der proffkarrieren startet, i Vålerenga. Mye takket være kona Thelma, som han falt for under sin forrige visitt i 2014. Kjæresten, også hun fra Island, har familie i Oslo, og pushet på for en gjenforening med Norge.

– Absolutt, smiler Kjartansson, som denne gangen har med seg sønnen Henning Tor på fire år.

Det er syv små år siden islendingen overbeviste Kjetil Rekdal. Historien om hvordan han tryllet seg inn i Oslo-klubben senhøsten 2013, er en vakker liten fortelling.

– Helt vilt

Kjartansson var 23 år, nybakt toppscorer på Island og ble tilbudt prøvespill i Vålerenga. Et hat trick mot lille Hauerseter forlenget oppholdet med tre-fire dager.

– Den siste dagen spilte vi fire mot fire, og det var siste sjanse til å vise hva jeg kunne. Jeg var full av selvtillit og alt jeg gjorde endte opp som perfeksjon. Jeg scoret 15-20 mål på rundt 20 minutter, mimrer han.

NY HJEMMEBANE: Vidar Örn Kjartansson er glad Vålerenga har fått ny hjemmebane siden sist – selv om han likte seg godt også på Ullevaal. Foto: Gisle Oddstad

Det alvorlige ansiktet sprekker opp i et stort smil.

– Sannsynligvis den beste treningen i mitt liv, gliser han.

Kjetil Rekdal forsto ikke helt hva han var vitne til.

– Du måtte se det for å tro det. Han scoret fra vinkler som var helt ville, beskriver den gamle VIF-sjefen.

– Kjartansson scoret sikkert 20 mål på den treningen, mens Torgeir Børven scoret ett, flirer Rekdal.

«Det er helt umulig at de ikke signerer meg nå», tenkte Kjartansson.

– Vi måtte drøye på grunn av økonomi. Først måtte vi selge Børven til Twente, og det var flere andre som var interessert i Kjartansson. Det som var utslagsgivende var at han hadde tålmodighet til å vente. Da Børven var solgt, kjøpte vi ham for 1,2 millioner, forteller Rekdal.

Kjartansson anno 2014 (25 mål på 29 kamper) er noe man ikke har sett i Eliteserien siden:

Etter bare én sesong i Norge, ble avslutningsorakelet solgt til kinesiske Jiangsu Sainty. VG skrev at spissen kom til å tjene tett opp mot ti millioner kroner netto i året.

– Jeg var ung og hadde bare spilt ett år som profesjonell. Og da jeg så den kontrakten, så.. den gangen sa jeg at det handlet om sportslige ting, men det handlet bare om...

– Økonomi?

– Ja, vedgår han – med et sjenert, lite og lurt smil.

– Det var ikke rett for meg, men det ødela heller ikke karrieren min, så jeg angrer ikke. Jeg klarte å slå tilbake i Malmö.

Syv år senere tror han det hadde vært smartere å gå til en klubb i Nederland.

Kina-oppholdet varte ett år. Nye eiere skulle ha større navn. I Malmö ble han en stor hit våren 2016, før israelske Maccabi Tel Aviv kom på banen midt i sesongen.

– Du ble vraket både til EM i 2016 og VM i 2018. Ville det sett annerledes ut med bedre klubbvalg?

– Det er vanskelig å si. I Malmö var jeg ligaens toppscorer «by far» og klubben avslo flere bud, blant annet fra Bundesliga. Så fikk vi et utrolig tilbud fra Maccabi Tel Aviv, både for meg og klubben. Jeg hadde én eller to dager på å tenke på det. Men det var ikke et stort steg opp. Ja, de spilte i Europa League og ligaen er fin, men jeg kunne nok tatt et smartere fotballvalg også her.

Spissen ble suveren toppscorer i Israel i 2016/17 og han ser tilbake på to fantastiske år i Midtøsten. Men han gikk, for mange overraskende, glipp av Islands EM-eventyr i 2016 og fotball-VM to år senere.

– Jeg var 26 og 28 år. Jeg var alltid i troppen i begge kvalikene, og fikk fire-fem kamper, men så ble jeg avvist. Plutselig tok de ut en ung spiller. Jeg forstår logikken, men det var veldig skuffende.

YouTube-videoer viser at Kjartansson var seg selv lik etter at han dro fra Vålerenga, selv om de siste par årene har vært tyngre, i Russland og Tyrkia.

Han scorer med høyre, venstre, hue – og sikkert andre kroppsdeler også. En kneskade han fikk som 19-åring, gjør at venstrefoten den dag i dag er fysisk sterkest, fordi han måtte trene den opp igjen.

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo er usikker på om Kjartansson er startklar mot Brann i helgen. Men han er tydelig på at Vålerenga skal gå for kvalitet, og ikke kvantitet, fremover. Kjartansson og nysigneringen Henrik Bjørdal er to sånne, mener han.

Spesielt én spiller var viktig for Kjartansson i 2014-sesongen: Ghayas Zahid.

– Ingen er som Ghayas. Når han fikk ballen, kunne jeg bare gå på løp – og så kom den. Det spilte ingen rolle hvor stort rommet var. Det var utrolig å spille med ham, beskriver 30-åringen.

– Blir du like bortskjemt nå?

– Jeg kan ikke be noen om å være som ham, men jeg har sett på trening at vi har gode spillere med ulike typer ferdigheter, sier Kjartansson, som regner med han trenger to-tre kamper på å komme i form.

Fra venstre: Daniel Fredheim Holm, Vidar Örn Kjartansson, Ghayas Zahid og Rasmus Lindkvist etter 3–0 målet hjemme mot Aalesund i 2014. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

