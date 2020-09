STABÆK-JUVEL: Emil Bohinen har gjort seg interessant for større klubber. Foto: Fredrik Hagen, Scanpix

Stabæk avslo bud på Bohinen: – Vi har kommet nærmere

Sportssjef Torgeir Bjarmann (52) opplyser at bæringene nylig avviste utenlandske klubber som ønsket å kjøpe Emil Bohinen (21). Midtbanespilleren kan likevel forsvinne fra Stabæk innen kort tid.

– Det har vært konkrete bud, men de har vært for lave. Vi har kommet nærmere, men vi er fortsatt for langt unna. Vi får se hvordan det utvikler seg. Kommer det et riktig bud, selger vi. Det er en stor sjanse for at det skjer noe i dette vinduet, sier Bjarmann til VG.

Etter det VG forstår mottok sportssjefen budene for noen uker siden. Overgangsvinduet stenger 5. oktober. Det vil si at Bohinen kan forlate klubben innen 20 dager.

– Det jeg kan si, er at det er reell interesse som gjør at klubbene har fått et svar. Noen har nå blitt borte og noen andre tenker på det.

Har dominert

Bohinen dominerte i fjor stort på Stabæk-midtbanen, med 27 av 30 kamper fra start. I februar forlenget han kontrakten til sommeren 2022, før han gikk løs på 14 nye matcher for Stabæk i år.

For tiden er ballfordeleren ute med en strekk i låret, men skaden skal ikke være langvarig. Bohinen skal samtidig ha fått en forsikring fra Stabæk om at deres intensjon er å slippe ham før 5. oktober. Bjarmann mener dialogen med unggutten er bra.

– Dialogen er fin. Han jobber på og er målrettet. Han har et mål på lik linje med klubben. Det skal stemme for alle parter, men han vet at han er først i køen nå, sier Stabæk-toppen.

STABÆK-LEDER: Sportssjef Torgeir Bjarmann flankert av assistenttrener Petter Belsvik (til venstre) og daglig leder Jon Tunold (til venstre). Foto: Jostein Magnussen, VG

Frankrike- og Italia-interesse

VG har tidligere skrevet at en fransk Ligue 1-klubb skal ha vært blant klubbene som er interessert i Bohinen. Ifølge italienske medier skal også Serie A-klubben Parma ha sett nøye på den norske U21-landslagsspilleren.

Bjarmann sier de siste budene er kommet fra «bra fotballand ute i Europa». Bohinens agent, Stein Hoff, uttalte i midten av juni at de vil være svært nøye med klubbvalget.

– Det er alltid hyggelig med interesse, og vi vurderer fortløpende sammen med Emil hvis det skulle komme henvendelser til Stabæk som vi føler er interessante for både oss og klubben. Det viktigste for oss er at vi er sikre på at det er riktig klubb som kommer på. Hvis ikke vi føler det, avventer vi, sa Hoff til VG.

